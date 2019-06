MoneyGram anuncia asociación estratégica con Ripple

Incluye inversión de capital de $30 millones en MoneyGram y asociación comercial que utiliza tecnología basada en cadena de bloques

Proporciona actualización sobre refinanciamiento

DALLAS, 18 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- MoneyGram International, Inc. (NASDAQ: MGI), una de las mayores compañías de transferencia de dinero del mundo, anunció hoy que ha firmado un acuerdo estratégico con Ripple, un proveedor líder de soluciones empresariales de cadena de bloques para pagos internacionales, que permitirá a MoneyGram utilizar el producto xRapid de Ripple, usando la opción de divisa XRP en liquidación de cambio de divisas como parte del proceso de pagos transfronterizos de MoneyGram. La asociación apoya el objetivo compartido de las compañías de mejorar la liquidación de los pagos transfronterizos aumentando la eficiencia y reduciendo el costo a través de RippleNet.

Mediante esta asociación, que tendrá un término inicial de dos años, Ripple se convertirá en el socio clave de MoneyGram para liquidación transfronteriza usando activos digitales. Como parte de esta asociación, Ripple ha hecho una inversión inicial de $30 millones en acciones de MoneyGram, compuesta por acciones ordinarias y una opción para comprar acciones ordinarias. Ripple compró la acción ordinaria recién emitida (incluidas las acciones en las que se basa la opción) a MoneyGram a $4.10 por acción, lo que representa una prima importante para el precio actual de mercado de MoneyGram. Además, a decisión de MoneyGram, Ripple puede costear compras adicionales de acciones ordinarias u opciones hasta $20 millones a un precio mínimo de $4.10 por acción.

"Estoy muy entusiasmado con la inversión de Ripple en MoneyGram y la asociación estratégica relacionada", dijo Alex Holmes, presidente de la junta directiva y CEO de MoneyGram. "A medida que la industria de los pagos evoluciona, estamos enfocados en continuar mejorando nuestra plataforma y utilizando la mejor tecnología como parte de nuestro proceso general de liquidación", dijo Holmes. "Mediante nuestra asociación con Ripple, también tendremos la oportunidad de mejorar aún más nuestras operaciones y simplificar nuestra gestión internacional de liquidez. Desde que se anunció nuestra asociación inicial en enero de 2018, hemos llegado a conocer a Ripple y esperamos aprovechar más las fortalezas de nuestros negocios".

Hoy, MoneyGram depende de los mercados tradicionales de cambio de divisas para cumplir con sus obligaciones de liquidación, lo que requiere compras por adelantado de la mayoría de las divisas. Mediante esta asociación estratégica, MoneyGram será capaz de liquidar divisas clave y emparejar las oportunidades de financiación con sus requerimientos de liquidación, reduciendo costos operativos, las necesidades de capital circulante y mejorando las utilidades y el flujo de efectivo libre.

"Este es un paso enorme para ayudar a transformar los pagos transfronterizos. MoneyGram es una de las mayores compañías de transferencia de dinero del mundo, y la asociación seguirá extendiendo el alcance de la red de Ripple. Espero una asociación muy estratégica a largo plazo entre nuestras compañías", dijo Brad Garlinghouse, CEO de Ripple.

"Estamos muy complacidos con los términos de la inversión de Ripple, que apoya a la Compañía con capital permanente y liquidez adicional", dijo Larry Angelilli, director de Finanzas de MoneyGram. "Esta asociación también le ofrece a MoneyGram la oportunidad de mejorar las eficiencias operativas y aumentar las utilidades y el flujo de efectivo libre".

Separadamente, MoneyGram está dando la actualización de que continúa progresando hacia el cierre del refinanciamiento de su primer término del gravamen actual y líneas de crédito renovable, y espera anunciar el cierre de esa transacción la semana próxima.

Acerca de MoneyGram

MoneyGram es un líder mundial en servicios de transferencias de dinero y pagos en omnicanal, que permiten a amistades y familiares enviar dinero de manera segura, asequible y conveniente para las necesidades cotidianas en más de 200 países y territorios.

La innovadora plataforma de MoneyGram utiliza su red líder digital y física, su motor de liquidación financiera internacional, su infraestructura basada en la nube con interfaces de programación de aplicaciones (API) integradas y su inigualable programa de cumplimiento, que lidera al sector en la protección de los consumidores.

Para más información, visite MoneyGram.com

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene declaraciones prospectivas que están protegidas como declaraciones prospectivas bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995 que no están limitadas a hechos históricos, sino que reflejan las actuales creencias, expectativas o intenciones de la Compañía con respecto a eventos futuros. Palabras como "puede", "podría", "debería", "espera", "planea", "proyecta", "tiene la intención de", "prevé", "cree", "estima", "predice", "potencial", "de conformidad con", "apunta", "continúa", expresiones en futuro y expresiones similares tienen el propósito de identificar dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones en esta comunicación que no son declaraciones históricas son declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores. Las declaraciones prospectivas específicas son, entre otras, declaraciones con respecto a los resultados proyectados de operaciones de la compañía, factores específicos que se espera que tengan un impacto en los resultados de operaciones de la compañía, y los resultados esperados del programa de reestructuración y reorganización. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía, lo que podría causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados expresados o implícitos en las declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres son, a título enunciativo y no limitativo: nuestra capacidad de consumar futuras emisiones de acciones ordinarias y opciones bajo el acuerdo con Ripple, nuestra capacidad de cerrar la línea del segundo término del gravamen contemplado de la Compañía o completar el refinanciamiento de su préstamo del primer término del gravamen y facilidades de crédito renovable; nuestra capacidad de competir con eficacia; nuestra capacidad de mantener relaciones de agente o facturador clave, o una reducción en el volumen de negocios o transacciones de esas relaciones incluido nuestro mayor agente, Walmart, ya sea mediante la introducción por Walmart de productos adicionales de transferencia de dinero de "etiqueta blanca" competidores u otros; nuestra capacidad de gestionar riesgos de fraude de consumidores o agentes; la capacidad de nosotros y de nuestros agentes de cumplir con leyes y regulaciones de los Estados Unidos e internacionales; litigios o investigaciones que nos conciernan a nosotros o a nuestros agentes; incertidumbres relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno federal de los Estados Unidos y el efecto de los Acuerdos en nuestra reputación y en nuestro negocio; regulaciones sobre privacidad del consumidor, uso de datos y seguridad; nuestra capacidad de desarrollar con éxito e introducir oportunamente productos y servicios nuevos y mejorados y nuestras inversiones en nuevos productos, servicios o cambios de infraestructura; nuestra capacidad de gestionar riesgos asociados con nuestras ventas y operaciones internacionales; nuestra oferta de servicios de transferencia de dinero a través de agentes en regiones que son políticamente volátiles; cambios en leyes sobre impuestos o un resultado desfavorable con respecto a la auditoría de nuestras declaraciones de impuestos o posiciones de impuestos, o que fracasemos en establecer reservas adecuadas para eventos fiscales; nuestras obligaciones sustanciales de servicio de deuda, requerimientos significativos de convenios de deuda y calificaciones de crédito; fracaso bancario importante o iliquidez sostenida del mercado financiero, o iliquidez en nuestras instituciones financieras de compensación, gestión de efectivo y custodia; la capacidad de nosotros y de nuestros agentes de mantener relaciones bancarias adecuadas; una infracción de seguridad o de privacidad en sistemas, redes o bases de datos en los que confiamos; trastornos en nuestros sistemas de redes de computadoras y centros de datos; debilidad de las condiciones económicas en los mercados de los Estados Unidos e internacionales; un cambio considerable, retraso material o trastorno completo de tendencias internacionales de migración; la salud financiera de ciertos países europeos o la secesión de un país de la Unión Europea; nuestra capacidad de gestionar riesgos de crédito de nuestros agentes y clientes de institución financiera de verificación oficial; nuestra capacidad de proteger adecuadamente nuestra marca y derechos de propiedad intelectual y evitar la infracción de los derechos de otros; nuestra capacidad de atraer y retener a empleados clave; nuestra capacidad de gestionar riesgos relacionados con la operación de locales de venta al detalle y la adquisición o el inicio de negocios; cualesquiera acciones de reestructuración e iniciativas de reducción de costos que llevemos a cabo y que podrían no dar los resultados esperados y que esas acciones podrían afectar adversamente nuestro negocio; nuestra capacidad de mantener controles internos efectivos; nuestra estructura de capital y los derechos especiales de votación proporcionados a los designados de Thomas H. Lee Partners, L.P. en nuestra Junta de Directores; e incertidumbres descritas en las secciones de "Factores de Riesgo" y "Discusión y Análisis de la Gerencia de la Condición Financiera y Resultados de Operaciones" de los informes públicos de la Compañía presentados a la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluido el informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K por el año finalizado el 31 de diciembre de 2018 y el informe trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q por el período trimestral finalizado el 31 de marzo de 2019.

Información adicional concerniente a factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados en las declaraciones prospectivas está contenida periódicamente en los documentos de la Compañía presentados a la SEC. Los documentos de la Compañía presentados a la SEC se pueden obtener contactando a la Compañía, en el sitio web de la Compañía en ir.moneygram.com o en el Sistema Electrónico de Recopilación, Análisis y Recuperación de Datos (EDGAR por sus siglas en inglés) de la SEC en http://www.sec.gov. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o modificar públicamente cualquier declaración prospectiva.

