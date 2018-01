MoneyGram y Ant Financial anuncian la terminación del acuerdo de fusión enmendado

Alex Holmes, director ejecutivo de MoneyGram, dijo, "El entorno geopolítico ha cambiado considerablemente desde que anunciamos por primera vez la transacción propuesta con Ant Financial hace casi un año. A pesar de nuestros mejores esfuerzos para trabajar juntamente con el gobierno estadounidense, ha quedado claro que CFIUS no va a aprobar esta fusión. Estamos desilusionados con la terminación de esta transacción imperiosa que habría creado valor significativo para nuestras partes interesadas. La junta y el equipo administrativo de MoneyGram aprecian profundamente la gran cantidad de tiempo y energía que muchos de nuestros colegas han dedicado para tratar de completar la transacción".

En virtud de la nueva cooperación empresarial estratégica, MoneyGram y Ant Financial estudiarán y desarrollarán iniciativas para aunar sus capacidades en remesas y pagos digitales a fin de ofrecer a sus clientes respectivos servicios de transferencia de dinero sencillos, de rápida respuesta y de bajo costo en China, India, las Filipinas, entre otros mercados asiáticos, así como en los Estados Unidos y otras regiones claves del mundo.

El Sr. Holmes continuó, "Aunque estamos desilusionados con este resultado, tenemos confianza en el futuro de MoneyGram y nos entusiasmamos con los beneficios de nuestra futura cooperación con Ant Financial. Al incrementar el acceso a las carteras digitales de los clientes por la parte receptora, vamos a poder reducir los costos de distribución y mejorar el tiempo de procesamiento de transacciones. Junto con Ant Financial, esperamos ser la preferida opción de transferencias de dinero en todo el mundo, y estamos deseosos de traer los muchos beneficios de esta colaboración a todas nuestras partes interesadas, incluyendo accionistas, clientes, agentes y empleados".

Doug Feagin, el presidente de Ant Financial International, dijo, "Estamos emocionados y alentados sobre las futuras perspectivas de Ant Financial en todo el mundo mientras que seguimos estableciendo nuevas asociaciones y buscando oportunidades que traigan servicios innovadores a nuestro ecosistema. Establecer esta nueva cooperación estratégica con MoneyGram agregará un socio con capacidades de remesas globales a nuestro ecosistema, y aunque Ant Financial no tendrá una relación de propiedad directa con MoneyGram, esperamos trabajar de cerca con el equipo de MoneyGram para que nuestra plataforma sea aún más accesible – especialmente a comunidades no bancarizadas y marginadas en todo el mundo – y crear experiencias mucho mejores para nuestros clientes".

Según se informó el 16 de abril de 2017, MoneyGram y Ant Financial celebraron un acuerdo de fusión enmendada mediante el cual Ant Financial adquiriría todas las acciones en circulación de MoneyGram por $18.00 por cada acción en efectivo. De conformidad con el Acuerdo de Fusión, simultáneamente con la terminación del acuerdo, Ant Financial pagó a Money Gram un cargo por cancelación de $30 millones.

MoneyGram proporcionará información financiera y operativa adicional durante su teleconferencia sobre utilidades del cuarto trimestre de 2017.

