Mongolian Government e Rio Tinto celebram produção subterrânea na Oyu Tolgoi

ULAN BATOR, Mongólia, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O primeiro-ministro da Mongólia, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, encontrou-se hoje com o diretor-executivo da Rio Tinto, Jakob Stausholm, a 1,3 quilômetro abaixo da superfície para celebrar o início da produção subterrânea da mina de cobre Oyu Tolgoi no deserto de Gobi.

O encontro foi seguido por uma cerimônia com funcionários, líderes e diretores da Oyu Tolgoi, representantes do governo da Mongólia e fornecedores locais para celebrar esse importante marco, que pode transformar a Oyu Tolgoi em uma das principais fornecedoras de cobre do mundo.

Desde o acordo entre o governo da Mongólia e a Rio Tinto em janeiro de 2022 para redefinir o relacionamento e levar adiante o projeto subterrâneo da Oyu Tolgoi, 30 blocos foram explodidos, e o cobre agora está sendo produzido a partir da mina subterrânea. Espera-se que a Oyu Tolgoi se torne a quarta maior mina de cobre do mundo até 2030, operando no primeiro quartil da curva de custo equivalente de cobre. Atualmente, o minério (ore) está sendo processado no Panel Zero na Hugo North Lift 1, e a produção aumentará nos próximos anos.

A mina a céu aberto e o concentrador da Oyu Tolgoi, uma parceria entre a Rio Tinto e a Mongólia, estão operando com sucesso há mais de uma década. Atualmente, a força de trabalho total da Oyu Tolgoi é de cerca de 20.000 pessoas, das quais 97% são mongóis (mongolian). A Oyu Tolgoi trabalha com mais de 500 fornecedores nacionais e gastou cerca de US$ 15 bilhões na Mongólia desde o ano de 2010, incluindo US$ 4 bilhões em impostos, taxas e outros pagamentos ao orçamento do estado.

Desenvolver a mina subterrânea é um investimento de mais de US$ 7 bilhões, liberando a parte mais valiosa do recurso de cobre para o benefício de todas as partes interessadas. Espera-se que a Oyu Tolgoi produza, em média, cerca de 500.000 toneladas de cobre por ano entre 2028 e 2036 a céu aberto e no subsolo, o suficiente para produzir cerca de 6 milhões de veículos elétricos anualmente, e cerca de 290.000 toneladas, em média, durante a vida útil da reserva de aproximadamente 30 anos.

O primeiro-ministro da Mongólia, Oyun-Erdene, disse: "Tenho orgulho de celebrar esse importante marco com nossa parceira Rio Tinto, pois temos a expectativa de que a Mongólia se torne um dos principais países produtores de cobre do mundo. O início da produção subterrânea na Oyu Tolgoi demonstra nossa capacidade de trabalhar em conjunto com os investidores de maneira sustentável e de nos tornar um parceiro confiável. A próxima fase da parceria permitirá a entrega permanente e bem-sucedida da 'Nova Política de Recuperação' da Mongólia e da estratégia de diversificação econômica da Vision 2050. A Mongólia está pronta para trabalhar de forma ativa e mutuamente benéfica com investidores e parceiros globais".

O presidente-executivo da Rio Tinto, Jakob Stausholm, disse: "Gostaríamos de agradecer ao governo da Mongólia por seu compromisso como nosso parceiro na conquista desse marco tão extraordinário. Estamos iniciando a produção a 1,3 quilômetro abaixo da superfície do remoto deserto de Gobi a partir de um corpo de minério que será fundamental para a produção global de cobre e para o desenvolvimento econômico contínuo da Mongólia. O cobre produzido nessa mina de nível mundial e de alta tecnologia ajudará a fornecer o impulso necessário para um futuro de carbono zero e aumentará a atividade comercial de cobre da Rio Tinto".

FONTE The Government of Mongolia

