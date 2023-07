Monitores LG Ultragear são destaque no ambiente da Cilene Lupi na CASACOR 2023

Com tema "Um lar para apertar o pause", o projeto contempla um espaço gamer dentro de um estúdio pensado para a geração Millennials

SÃO PAULO, 12 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A LG volta à CASACOR como parceira exclusiva de tecnologia pelo sexto ano consecutivo e pela primeira vez, de forma disruptiva, um quarto gamer é apresentado ao público de maneira integrada a um apartamento no projeto criado pela arquiteta Cilene Lupi. A arquiteta pensou no ambiente para ser o lar de uma pessoa jovem da geração Z, que usa seu espaço equipado com monitores LG Ultragear para atuar de forma profissional, e o restante do ambiente como um refúgio para desconectar e se divertir.

Monitores UltraGear e Ergo DualUp no ambiente "Um lar para apertar o pause", da arquiteta Cilene Lupi, na CASACOR 2023. Foto: Rafael Renzo.

A premissa de Cilene para o ambiente "Um lar para apertar o pause" era trazer um espaço para desconectar, recarregar as energias, respirar... Com 88 m², o projeto conta com sala, cozinha, espaço gamer, varanda e dormitório que resgatam a essência e memórias afetivas da persona: Uma pessoa jovem da geração Z, que busca resgatar sua essência, visando seu passado ao mesmo tempo em que olha para o futuro e todas as possibilidades. O universo dos games ocupa o espaço central do ambiente, onde estão localizados todos os potentes equipamentos para que ela se dedique àquilo que ama, sem limitações.

"Cada curva do ambiente se conecta com suas raízes e lembranças. As cores do espaço refletem calor, intensidade, luz e aconchego. A casa é uma pausa na rotina e em sua atividade favorita: jogar", revela a arquiteta Cilene Lupi.

A pesquisa Game Brasil indica que 74% da população joga algum game. Segundo a consultoria PwC, o mercado gamer deve movimentar US$ 2,8 bilhões em todo o mundo em 2026. Nesse cenário, o Brasil desponta como o maior mercado da América Latina.

"Fazer parte da construção desse conceito e ideia juntamente com a Cilene Lupi é extremamente gratificante para a LG, que em suas iniciativas busca cada vez mais incentivar o desenvolvimento da comunidade gamer no Brasil", afirma Leonardo Almeida, gerente sênior de IT e B2B da LG do Brasil.

CONHEÇA OS PRODUTOS DO ESPAÇO GAMER

LG UltraGear

Pensados para o público gamer, os monitores da linha UltraGear são reconhecidos como um dos melhores e mais rápidos do mercado, oferecendo otimização e um dos menores tempos de resposta para que o jogador não perca nenhum lance dos games; além de contarem com tecnologia de ponta e design moderno e inovador. Para conhecer toda a linha de monitores UltraGear, acesse o site.

LG Ergo DualUp

O novo monitor LG Ergo DualUp apresenta o formato inédito no Brasil de 28 polegadas, com tela dupla equivalente a dois monitores de 22 polegadas sobrepostos na posição vertical. O monitor é perfeito para quem gosta de stremar e realizar outras atividades ao mesmo tempo, pois permite a conectividade de até dois PCs simultaneamente, podendo ainda ser instalado em diferentes tipos de áreas de trabalho, otimizando o espaço.

Para oferecer máxima ergonomia, permite múltiplos ajustes entre altura, inclinação, giro, pivot, extensão e retração de monitor conforme a necessidade de cada usuário contribuindo para menores níveis de fadiga e maior produtividade durante as atividades; além de ter um design elegante com bordas reduzidas nas laterais e na parte superior, e qualidade de imagem de cinema. Saiba mais sobre o Ergo DualUp no site.

O ambiente "Um lar para apertar o pause", da Cilene Lupi, também conta com a presença da TV OLED C2 55'', um aparelho com design versátil para diversos projetos e com imagens realistas, preto puro e cores vibrantes. A cozinha possui o modelo premium da linha de refrigeradores, o Smart LG Side by Side InstaView Craft Ice UV Nano com sistema de refrigeração rápido, conservando por mais tempo os alimentos, bucal com tecnologia UV Nano contra vírus e bactérias, e Craft Ice, que produz gelo redondo para incrementar os drinks. Na cozinha também estão presentes o forno e o micro-ondas da linha LG Studio, com design minimalista e múltiplas funções que trazem praticidade a rotina culinária.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR, válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

Sobre Cilene Lupi

Há 34 anos realizando projetos 100% autorais com processo criativo inicial feito à mão. Cilene Lupi estabelece uma abordagem única a cada projeto. Sempre trabalhando diretamente na criação de cada detalhe, busca aliar as necessidades do dia a dia ao design, inovação e conforto.

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

