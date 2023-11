Monsha'at e uma seleção das principais startups da Arábia Saudita mostram o futuro do empreendedorismo saudita no ComeUp Korea 2023

SEUL, Coreia do Sul, 8 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Monsha'at, A Autoridade Geral para Pequenas e Médias Empresas do Reino da Arábia Saudita, participou da edição de 2023 do ComeUp Korea, a conferência mundial de startups, destacando seu compromisso com o avanço do empreendedorismo saudita e o impulso do ecossistema de PMEs da Arábia Saudita.

Acompanhado por uma delegação de startups sauditas inovadoras, Monsha'at apresentou o crescimento e o desenvolvimento dos ecossistemas de startups e PMEs da Arábia Saudita, destacando o importante papel da Visão 2030 em direção a permitir que PMEs nacionais cumpram seu potencial.

Organizado pelo Ministério de PMEs e Startups, o Korea Startup Forum e o Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KISED), o ComeUp Korea ocorreu de 8 a 10 de novembro de 2023 na cidade de Seul.

O encontro reuniu líderes de pensamento, tomadores de decisão e empreendedores de todo o mundo para explorarem o panorama mundial de PME e sua evolução, sendo o lema da conferência deste ano "We Move the World" (Nós Movemos o Mundo). Através desta conferência, Monsha'at permitiu que os empresários sauditas tivessem uma presença e exposição internacionais que, em última análise, preparou os mesmos para o crescimento, escalabilidade e potenciais parcerias com investidores internacionais.

Sami Al Hussaini, Governador de Monsha'at, disse: "A cooperação é essencial para superar barreiras ao sucesso e liberar o potencial de negócios. O ComeUp Korea proporciona uma plataforma oportuna e uma oportunidade para PMEs e empreendedores definirem redes e estabelecerem parcerias que levem à prosperidade a longo prazo. Na Monsha'at, estamos comprometidos em aproveitar estas oportunidades, à medida que cooperamos com nossos parceiros da Coreia do Sul e de todo o mundo, a fim de impulsionar a transformação do setor de PMEs sauditas."

Ele acrescentou: "O ecossistema de startups na Arábia Saudita está atualmente evoluindo em um ritmo muito rápido e ajudando a por em prática os objetivos da Visão Saudita 2030. Nossa participação em eventos como o ComeUp Korea desempenha um papel importante para ajudar a avançar e acelerar o crescimento de nossas startups a nível internacional. O ComeUp Korea se baseia no relacionamento da Arábia Saudita com a Coreia do Sul e reforça nossos vínculos comerciais com o país. Tendo recebido tantas startups sul coreanas na Arábia Saudita durante a última edição do Biban23, sentimos o prazer de nos conectar com ainda mais startups no ComeUp Korea 2023. Em última análise, o evento aproxima nossas respectivas nações, incentivando uma maior cooperação."

Durante a visita de Monsha'at à Coreia do Sul, o Governador de Monsha'at, Sami Al Hussaini, se reuniu com Lee Young, o Ministro Sul-Coreano de PMEs e Startups. Foram discutidas potenciais oportunidades, incluindo uma cooperação com o programa TIPS para empresas tecnológicas emergentes por meio da troca de conhecimentos especializados e do alinhamento de operações comerciais. Também foi explorarada a possibilidade de a Coreia do Sul participar da Copa do Mundo de Empreendedorismo de 2024 e selecionar empreendedores coreanos para participarem das finais. Os dois líderes também delinearam passos que poderiam ser tomados para avançar na cooperação entre a Arábia Saudita e a Coreia do Sul, destacando como entidades de ambos os países poderiam participar em exposições e conferências sauditas e sul coreanas.

O ecossistema de startups da Arábia Saudita vem atravessando atualmente um período de rápido crescimento. No meio da expansão contínua de seu setor não petrolífero, a Arábia Saudita obteve uma das taxas de crescimento econômico mais elevadas do mundo no ano passado, sendo reconhecida como um dos países com melhor desempenho em termos de aproveitamento de reformas para melhorar seu ambiente de negócios. No segundo trimestre de 2023, a Arábia Saudita liderou a região em financiamento de capital de risco e capital arrecadado, representando 42% do financiamento MENA no valor de US$ 446 milhões.

