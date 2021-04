Monsoon Valley-Weingut in Thailand: außergewöhnliche gute Ernte 2021

Herr Suppached Sasomsin, Winzer bei der Siam Winery Company Limited, erklärte:

„Neben unseren Rebsorten Shiraz, Sangiovese, Chenin Blanc und Colombard freue ich mich besonders über die Qualität der diesjährigen Merlot-Trauben, deren Anbau in Thailand von jeher sehr schwierig war. Wir arbeiten seit fast 10 Jahren am Anbau von Merlot-Trauben. Die Pflanzen sind gut gereift und haben in den letzten drei bis vier Jahren konstant ausgewogene Früchte hervorgebracht. Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr eines der ersten Weingüter Thailands zu sein, das lokal angebauten Merlot auf den Markt bringt."

Heute produziert Monsoon Valley vier verschiedene Weinsorten: Ein klassisches Sortiment, das hauptsächlich in thailändischen Restaurants auf der ganzen Welt serviert wird. Ein Premium- und Signature-Sortiment für führende Hotels in ganz Thailand sowie das Aushängeschild, eine Cuvée-Reihe, die jedes Jahr aus den besten Trauben des Weinguts hergestellt wird.

Besucher können im The SALA Wine Bar & Bistro speisen oder den Weinberg besuchen, der das ganze Jahr über ein umfassendes Unterhaltungsprogramm mit Weintouren und Radtouren, Weinproben, Elefantenfütterung und Weinsafaris bietet. Die Mitarbeiter des Weinbergs halten sich strikt an die COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen, sodass alle sich Besucher sicher fühlen und einen schönen Tag bei uns verbringen können.

