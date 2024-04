MONSSON connecté au réseau national : la plus grande capacité de stockage d'énergie par batterie en Roumanie, un projet à 95 % roumain, réalisé avec des fonds propres

CONSTANTA, Roumanie, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Monsson a mis en service la plus grande capacité de stockage d'énergie par batterie en Roumanie. Cette capacité fait partie du premier projet hybride photovoltaïque-éolien-batterie, installé sur le projet opérationnel existant de 50 MW.

MONSSON connected to the National Grid - the largest Energy Battery Storage capacity in Romania, a 95% Romanian project, made with own funds

L'événement a rassemblé des représentants des autorités et du monde des affaires ainsi que des spécialistes du secteur de l'énergie. Parmi les participants à l'événement, nous pouvons citer : Alexandra Bocșe, conseillère d'État à l'administration présidentielle ; Alina Jalea, conseillère d'État au bureau du Premier ministre ; Mihai Lupu, président du conseil départemental de Constanta ; Mihai Soare, maire de la municipalité de Siliștea ; Gabriel Andronache, vice-président de l'ANRE ; Virgiliu Ivan, Directeur UNO-DEN Transelectrica ; Therese Hyden, ambassadrice de Suède en Roumanie ; Răzvan Nicolescu, membre du conseil d'administration de l'Institut européen d'innovation et de technologie ; et Corina Popescu, spécialiste senior de l'énergie.

L'unité de stockage a une capacité installée de 24 MWh (6 MW x 4 h) et a été construite par Monsson en tant qu'intégrateur, selon sa propre conception, dans un concept unique utilisant le savoir-faire développé en interne. Le projet représente la première étape d'une unité de stockage d'une capacité totale de 216 MWh qui sera installée jusqu'à la fin de l'année au même endroit. Le concept est modulaire et convient aux applications à grande échelle. Les installations de stockage d'énergie de Monsson sont spécialement conçues pour les conditions climatiques difficiles et utilisent les dernières technologies en matière de systèmes de surveillance et de sécurité pour ce type de produits. Le logiciel de contrôle créé par Monsson est utile à la fois pour le fonctionnement du stockage et pour le commerce de l'électricité. Les batteries au lithium-ion sont produites localement par la société roumaine Prime Batteries Technology. L'unité de stockage est chargée avec l'énergie produite par le parc éolien, par le projet PV de 35 MW en cours de construction, appelé Gălbiori 2, qui sera connecté au réseau fin 2024, et par le réseau national lorsqu'il n'y a pas de vent ou de soleil. Le contrôle du projet hybride est entièrement automatique, sans personnel opérationnel local, et le logiciel est développé par Monsson.

« L'investissement a été réalisé sur fonds propres dans le but de prouver l'idée d'augmenter la pénétration des énergies renouvelables dans les réseaux nationaux, par le biais du concept d'hybridation des énergies renouvelables, composé de photovoltaïque, d'éolien et de stockage. L'hybridation avec stockage réduit la volatilité de l'énergie renouvelable et contribue également à l'équilibre du système énergétique national. Le stockage des énergies renouvelables permettra à terme de réduire les factures d'électricité des consommateurs finaux. Dans le cadre de ce projet, nous testons la fonctionnalité de la batterie afin de démontrer les avantages immédiats des installations de stockage liées aux sources d'énergie renouvelables. Nous voulons promouvoir de telles solutions en Roumanie et dans toute l'Europe », a déclaré Sebastian Enache, membre du conseil d'administration de MONSSON.

« Un an après la visite du Président roumain Klaus Iohannis à RENEWACAD, je suis heureux d'avoir l'occasion de participer à l'inauguration de ce projet avec les plus grands spécialistes roumains de l'énergie. Le fait que le changement climatique soit réel n'est plus un secret pour personne et la réduction de ses effets est également une priorité de l'administration présidentielle roumaine. À cet égard, nous nous intéressons aux énergies renouvelables et nous considérons que leur intégration dans le système nécessite impérativement un stockage de l'énergie. Votre projet hybride ouvre donc la voie à d'autres projets. Félicitations pour les éléments d'innovation roumaine derrière le projet, une innovation qui est absolument nécessaire », a déclaré Alexandra Bocșe, conseillère d'État auprès de l'administration présidentielle, lors de l'inauguration du projet.

« La transition énergétique vers les énergies renouvelables doit se faire de manière durable. La volatilité est un problème qui doit être abordé et résolu, autant que possible à la source. Company Prime joue le rôle de fournisseur de solutions depuis 2016. Sur le marché, nous sommes considérés comme des producteurs de batteries, mais notre principale activité est la fourniture de solutions pour les batteries au lithium-ion. C'est ainsi que Monsson et nous avons trouvé un terrain d'entente, grâce à leur vaste expérience dans le domaine des énergies renouvelables qui a conduit à des projets comme celui-ci », a expliqué Vicențiu Ciobanu, PDG de Prime Batteries Technology.

« Je voudrais vous féliciter d'avoir réalisé quelque chose que nous souhaitions depuis très longtemps. Pourquoi le stockage est-il une bonne chose ? Pourquoi les banques devraient-elles être plus favorables à cette solution ? Le stockage est à la fois une consommation et une production d'énergie et devrait être traité et réglementé comme tel et, pourquoi pas, être considéré comme une priorité. Si nous observons le passé et que nous voyons les engagements que nous avons pris auprès des organismes européens pour éliminer l'énergie alimentée par le charbon, nous voyons que nous avons besoin d'énergie renouvelable et que le stockage est la solution », a déclaré Gabriel Andronache, vice-président de l'ANRE, lors de l'événement d'inauguration.

« Je tiens à féliciter l'équipe de Monsson et Prime pour cette réalisation roumaine et ces solutions doivent être soutenues par nous tous, en tant que Roumains. Regardez ce qui se passe sur le marché ! Pendant les journées ensoleillées, à midi, lorsque la production d'électricité photovoltaïque est maximale, nous observons un prix de zéro Leu/MWh. Les solutions de stockage sont les bienvenues. Ces dernières années, nous avons tous fait des efforts pour augmenter la production d'électricité renouvelable en Roumanie, nous devons tous unir nos forces pour attirer également les consommateurs. Dans la région de Dobrogea, par exemple, nous avons une capacité installée de 3280 MW, alors que la demande d'électricité n'est que de 300 MW. Je pense vraiment qu'en plus des installations de stockage, nous devons absolument attirer les consommateurs d'énergie dans toutes les régions de Roumanie pour aider le système énergétique national », a ajouté Virgiliu Ivan, directeur DEN chez Transelectrica.

« Félicitations pour ce projet roumain ! Il s'agit d'un projet roumain à 95 % qui prouve la capacité du pays à faire partie du processus de transition de l'UE vers des émissions nulles dans lequel la Roumanie s'est engagée. Il s'agit de la première étape qui montre qu'il est possible de produire et de fournir une capacité énergétique robuste à partir de sources renouvelables. Il convient de mentionner que nous avons réuni la consommation et la production d'électricité. Je félicite Prime d'avoir cru au stockage de l'énergie et d'avoir développé une usine de fabrication de batteries au lithium-ion. Dans un système énergétique, nous devons toujours avoir un système d'équilibrage et les solutions de stockage sont un moyen d'y parvenir dans le cas de sources renouvelables très volatiles. Nous pouvons constater que les Roumains restent très actifs et créatifs sur la carte européenne dans le secteur de l'énergie », a expliqué Corina Popescu, spécialiste senior de l'énergie.

À propos de Monsson

Présent depuis plus de 17 ans sur le marché des énergies renouvelables en Roumanie, Monsson est devenu le principal fournisseur de projets d'électricité à partir de sources renouvelables, avec un portefeuille de plus de 5 GW de projets éoliens et photovoltaïques. La société fournit des services clés en main pour la conception, le développement, la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable et de solutions de stockage d'énergie.

À propos de Prime Batteries Technology

Prime Batteries est le leader local de la fabrication de batteries au lithium-ion. L'entreprise a une capacité de production de batteries lithium-ion de 2,3 GWh/an intégrée verticalement à Bucarest, y compris la production de cellules Li-ion. En 2023, l'entreprise aura produit plus de 65 MWh de batteries pour le marché roumain, principalement pour des applications dans le domaine des énergies renouvelables.