Montado o primeiro caminhão Volkswagen na Argentina

O primeiro caminhão VW Delivery 11.180 se destinará a validações e testes

Cinco versões dos modelos Delivery, Constellation e Volksbus serão produzidos localmente

Avança o projeto de produção em Córdoba a partir de 2024

SÃO PAULO, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O primeiro caminhão Volkswagen acaba de deixar a nova área exclusiva para a montagem de veículos comerciais do Centro Industrial de Córdoba, na Argentina. O veículo, um VW Delivery 11.180, será utilizado na validação do processo de manufatura e para o treinamento de colaboradores. Depois fará parte da frota que rodará em testes pelo país. O acordo anunciado pela Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Volkswagen Argentina em dezembro de 2022 prevê a fabricação de cinco modelos da marca naquele país a partir de 2024.

"A Argentina, mercado em que estamos presentes há 25 anos, em breve se somará aos países que já produzem caminhões e ônibus Volkswagen: Brasil, México, África do Sul e Filipinas. Nosso processo de internacionalização busca prospectar e consolidar a presença em novos mercados, além de liderar vendas em países nos quais já atuamos", explica Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A nova linha de montagem em Córdoba ocupa uma área de 15 mil metros quadrados para futuramente produzir os caminhões VW Delivery 9.170 e 11.180, o VW Constellation 17.280 nas versões chassi-cabine e cavalo-mecânico, além do chassi de ônibus Volksbus 15.190 OD. A marca Volkswagen Caminhões e Ônibus hoje conta com uma rede de 12 concessionários e 17 pontos de venda que prestam atendimento em todo o território argentino.

"Estamos orgulhosos em ver que o projeto de produção nacional de caminhões e ônibus no Centro Industrial de Córdoba está progredindo de acordo com nossos planos graças ao grande profissionalismo e excelente equipe de trabalho de todos os nossos colaboradores em Córdoba com o apoio e interação permanente da equipe brasileira", diz Marcellus Puig, presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

