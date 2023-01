Montoux kondigt meerjarige wereldwijde strategische samenwerkingsovereenkomst met AWS aan

Samenwerking werkt modernisering van de technologie op het gebied van levens- en ziekteverzekeringsactuariaat in de hand

NEW YORK, 6 januari 2023 /PRNewswire/ -- Om levens- en gezondheidszorgverzekeraars te helpen hun initiatieven voor strategische modernisering en digitale transformatie te versnellen, kondigde Montoux Inc. (Montoux), een toonaangevende leverancier van actuariële automatiseringstechnologie, vandaag een strategische samenwerkingsovereenkomst (SCA) met Amazon Web Services, Inc. (AWS) aan. De overeenkomst wil verzekeraars eenvoudig gebruik laten maken van verbeterde actuariële platformmogelijkheden van Montoux, om hun actuariële workloads en workflows te migreren en te moderniseren op AWS-diensten. Als onderdeel van de overeenkomst zal Montoux haar platform uitbreiden met marktleidende automatiseringsmogelijkheden van de workflow, waardoor levens- en gezondheidszorgverzekeraars met cloud-native technologie hun bedrijfskritische en rekenintensieve waarderingsprocessen kunnen uitvoeren. Montoux zal gebruik maken van haar aanzienlijke AWS-investeringen om haar actuariële automatiseringsplatform op AWS-diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen.

De samenwerking levert de volgende voordelen op voor levens- en gezondheidszorgverzekeraars:

Snellere conversie en migratie van modellen uit oudere systemen, door gebruik te maken van de geavanceerde automatiseringsmogelijkheden van Montoux

Het vermogen om complexe stochastische en deterministische actuariële modellen snel uit te voeren, met transparantie en controle over de rekenkosten

Toegenomen doeltreffendheid van actuariële teams door het wegvallen van handmatige taken en het grotere volume aan genereerbare scenario's

Financiële besparingen en incentives ter ondersteuning van de migratie van actuariële workflows naar de cloud

Mogelijkheid om de oplossing van Montoux aan te schaffen in de AWS Marketplace

Troy Thompson, Chief Actuary bij Ethos Life zegt het volgende over de samenwerking: "De actuariële functie van vandaag loopt het risico veeleer een kostenpost te worden dan een strategische eenheid, grotendeels als gevolg van de beperkingen van legacy software. De druk om te moderniseren is nog nooit zo groot geweest. De cloud-native taxatieworkflow die Montoux in samenwerking met AWS heeft ontwikkeld, houdt de mogelijkheid in om de industrie de broodnodige verbetering te bieden."

De CEO van Montoux, Geoff Keast, zegt het volgende over de samenwerking: "Onze klanten hebben ons verteld dat ze een modern, cloud-native alternatief willen voor de oude actuariële systemen waar ze op vertrouwen. We zijn verheugd om samen met AWS deze duidelijke marktbehoefte in te vullen door AWS-diensten en expertise te combineren met de platformcapaciteiten en actuariële domeinkennis van Montoux."

"AWS streeft ernaar onze klanten toegang te geven tot oplossingen die schaalbare flexibiliteit, hoge prestaties en lagere kosten bieden", aldus Chris Casey, bestuurder en algemeen directeur van Industry Software & Data Alliances. "We zijn enthousiast over de samenwerking met Montoux om grote levensverzekeraars te helpen winstgevender te worden, nieuwe zakelijke kansen te vinden en kosteneffectief te worden door hun actuariële workflows op AWS te optimaliseren."

Over Montoux

Montoux is het actuariële automatiseringsplatform bij uitstek voor 's werelds meest effectieve actuarissen. De cloud native-technologie van Montoux stelt actuarissen van levens- en gezondheidszorgverzekeraars in staat om sneller resultaten te genereren, meer risicoscenario's in hun berekeningen op te nemen en de kwaliteit van hun beslissingen te verbeteren. Tot de klanten behoren verschillende van 's werelds grootste verzekeringsmaatschappijen in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Het bedrijf is opgenomen in zowel de Insurtech100- als de AIFintech100-lijst als een van de meest innovatieve technologiebedrijven ter wereld. Meer informatie vindt u op: www.montoux.com

