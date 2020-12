Montréal dévoile un plan ambitieux pour atteindre ses objectifs climatiques

MONTRÉAL, 11 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La ville de Montréal est heureuse de dévoiler aujourd'hui son Plan climat 2020-2030. Le plan, qui consiste en 46 actions concrètes, permettra à Montréal d'atteindre les objectifs climatiques ambitieux qu'elle s'est fixés en matière de transition écologique, soit une réduction de 55 % des gaz à effet de serre (GES) dans la collectivité d'ici 2030 (par rapport à 1990), ainsi que la neutralité carbone pour ses activités d'ici 2040 et pour la collectivité en 2050.

« Avant que la crise sanitaire ne frappe, la crise climatique était au cœur de nos préoccupations. En septembre 2019, Montréal a accueilli une marche historique qui a rassemblé 500 000 personnes réclamant des actions concrètes pour lutter contre le changement climatique. La pandémie de COVID-19 a tout chamboulé. Toutefois, l'année 2020 a également mis en évidence l'importance d'avoir une ville résiliente à l'échelle humaine. Une ville qui offre des espaces verts de qualité à sa population. Le Plan climat que nous présentons permettra à Montréal d'améliorer la qualité de vie de sa population à court, moyen et long terme grâce à une relance que nous souhaitons verte et inclusive. Notre plan donnera également à Montréal la possibilité de respecter ses engagements et de maintenir son rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Le Plan climat 2020-2030 compte 46 actions, dont 16 actions clés, regroupées en cinq domaines d'intervention visant la mobilisation de la communauté montréalaise, l'urbanisme et le développement, le bâtiment, l'exemplarité de la ville et la gouvernance. Parmi les actions qui auront le plus grand impact, nous pouvons citer :

planter, entretenir et protéger 500 000 arbres, dans les zones prioritaires sensibles aux vagues de chaleur ;

encourager la mobilité durable dans les quartiers et les futurs développements urbains, comme le site de l'Hippodrome ;

favoriser et augmenter le pourcentage de véhicules électriques dans le centre-ville ;

encourager l'écologisation et stimuler la densification de la ville en la convertissant en parking à ciel ouvert ;

adapter les règlements intérieurs et les programmes de soutien afin d'accroître l'efficacité énergétique et la résilience de tous les types de bâtiments ;

améliorer la performance énergétique des grands bâtiments grâce à un système de notation et de divulgation de leur consommation d'énergie et de leurs émissions de GES ;

transformer 100 % des opérations du parc immobilier municipal pour qu'elles soient neutres en carbone ;

imposer une évaluation climatique à toutes les décisions de la ville pour limiter leur impact sur les émissions de GES et maximiser leur adaptation au changement climatique ;

consacrer des fonds à l'adaptation aux changements climatiques, à hauteur de 10 à 15 % du budget du Programme décennal d'immobilisations de la Ville de Montréal.

Pour suivre l'évolution du plan et la réalisation de ses objectifs, la ville publiera un rapport annuel sur les progrès réalisés pour chacune des différentes actions qu'il contient.

Pour plus de détails, consultez le site montreal.ca

Geneviève Jutras, attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268 ; Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif