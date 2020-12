Montserrat Caballé: Die letzte Wallfahrt

LONDON, 8. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die große spanische Sopranistin, Montserrat Caballé, die 2018 starb, nahm ihr Abschiedsalbum nach einem Besuch in Armenien und Artsach auf, um dem historischen und kulturellen Erbe der ersten christlichen Nation der Welt Tribut zu zollen. Das Album, The Island of Christianity: Armenia and Artsakh mit Beiträgen von Vangelis und Brian May, war ursprünglich nur in begrenzter Auflage erschienen. Es wird am 8. Dezember 2020 von Starmus, dem weltweiten Wissenschaftsfestival, neu veröffentlicht.