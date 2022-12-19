Monytize创始人兼创建者Terrell Samuels宣布正式推出备受期待的仅限邀请的Monytize应用

洛杉矶2022年12月19日 /美通社/ -- Monytize创始人兼开发者Terrell Samuels发布了该款仅限邀请的应用。Monytize秉承利他主义的道德方式在娱乐行业开展业务，这可以改变公众对娱乐行业的看法，把它看作娱乐的来源而不是积极变革的工具。用户为Monytize正在建立的持久传统作出了重大贡献。

在疫情高峰期，在人们被迫长时间居家避免病毒，因而家庭娱乐支出增加50%时，Terrell获得了这一高明的想法。Terrell不仅为朋友创建了在线交流的方法，而且还让他们能够通过玩或听最喜欢的视频游戏、歌曲和电影而获利。大多数人认为，社交媒体平台只能停留在传统社交媒体平台层次上，然而，它也可以用作流媒体平台。

Monytize首席执行官/开发者Terrell Samuels（图片来源：La Dalvin Photography）

Monytize是一个社交网络平台，可让用户与朋友和家人保持关系。但是，它还具有额外的优势，即消除了耗时浪费的社交媒体浏览。Monytize旨在让社交媒体为内容创作者和内容消费者获利，让它不仅是消费信息的简单行为，还要把钱放进他们的口袋。该网络旨在提供分享视频、照片和其他媒体内容的便利，并且所有分享都可以变现。该平台只能在接受邀请后访问，让用户能够在自己认为合适的情况下构建自己的网络。对于他们为社区带来的每一位新会员，邀请其加入社区的用户都会获得金钱奖励。

使用Monytize的名人包括：演员和喜剧演员Tiffany Haddish、演员Kenan Thompson、NBA球星小Duane Washington，以及演员Jesse Tyler Ferguson等人。这让他们可以与粉丝互动时赚钱。

Monytize是一个流媒体平台，让用户能够在一个中心位置从其喜爱的内容创作者那里获取最新的音乐、视频和游戏。这为内容创作者提供了一个额外的机会，使他们能够将自己的工作货币化，并从他们获得的每一条流媒体中赚取收入。特别是如果他们的粉丝通过他们提供的邀请链接加入。Terrell开发了一种为Monytize创造收入的商业模式，即将每一美元的一部分捐赠给慈善组织、贫困社区、宗教机构和世界任何其他需要捐款的地方。用户还可以通过邀请他人加入平台、说服他们花费资金、为他们的努力获得报酬，以及将部分在Monytize上的支出捐赠给他们选择的慈善机构来促进这一模式。

Monytize是第一个也是唯一一个这样的平台，让公司、用户和公众能够同时创造收入。Monytize让用户能够通过参与社交媒体赚取利润，满足众多个人的希望和期望。

作为Monytize社区的一员，您将能够进行流娱乐、参与游戏、与朋友、家人和社区互动，以及关注您喜欢的内容创作者、影响力人物、品牌和其他实体。会员将能够通过独特的邀请链接邀请他们的人际网络，由于他们的影响力而花费的每一美元，他们将获得总数的20%。每个会员的链接均可跟踪每宗交易，确保正确的会员获得奖励金额。

关于Terrell Samuels：

2013年，Mahvrick Network的《最具影响力榜单》将Terrell评为"本周最佳企业家"。他在众多领域拥有专业知识，包括营销、娱乐、业务管理和医疗等领域。有一段时间，他曾担任一家金融服务公司的总裁。他利用在商业和住宅房地产融资方面的专业知识，将该公司的年收入翻了一番，并在2006年将其出售实现了大量利润。在随后的一年中，他在洛杉矶成立了The Marketing Doctor，提供各种专门针对医疗专业人员需求的服务。

除了The Marketing Doctor外，他还在医疗行业帮助成立了另外几家公司，之后在2012年将这些公司出售。这其中包括一家牙科诊所、一家整形外科门诊、一家门诊手术中心和一家妇女健康门诊。在接下来的一年，Terrell通过资助一家名为H.O.M.E.（音乐和娱乐之家）的五星级美国菜爵士餐厅和一家名人经常光顾的著名的Beverly Hills餐厅来多元化他的控股。

他很可能会在不久的将来开启新业务，因为在过去几年他已经证明自己是一位高效的商人。

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