Monytize 創辦人兼創造者 Terrell Samuels 宣佈正式推出萬眾期待、僅限受邀請者使用的 Monytize 應用程式

洛杉磯2022年12月19日 /美通社/ -- Monytize 創辦人兼開發者 Terrell Samuels 推出僅限受邀請者使用的應用程式。Monytize 在娛樂行業開展業務的無私和道德方法,可以改變公眾對娛樂行業作為娛樂來源而非積極變革工具的看法。用戶對 Monytize 正在建立的持久遺產作出重大貢獻。

在疫情最嚴重的時候,由於大眾被迫長時間留在室內以避免感染病毒,家庭娛樂支出增加了百分之五十,Terrell 萌生了這個絕妙的主意。Terrell 不僅為朋友創造一種網上交流的方式,而且還使他們能夠從玩和收聽他們最喜歡的電子遊戲、歌曲和電影中獲利。大多數人認為社交媒體平台只會作為一個典型的社交媒體平台;但是,它也可以用作串流平台。

Monytize 行政總裁兼開發者 Terrell Samuels - 圖片鳴謝:La Dalvin Photography

Monytize 是一個社交網絡平台,允許用戶與朋友和家人保持關係。但是,它還有其他優勢,可以消除社交媒體瀏覽的耗時浪費。Monytize 的目標是讓社交媒體對內容創作者和內容消費者都有利潤,超越簡單的消費資訊行為,讓他們賺錢。該網絡旨在促進分享影片、相片和其他媒體內容,所有這些內容都可以營利。這個平台只能透過受邀請存取,用戶能夠以他們認為合適的方式建立自己的網絡。對於他們帶入社群的每位新成員,邀請他們的用戶都會獲得金錢獎勵。

演員和喜劇演員 Tiffany Haddish、演員 Kenan Thompson、NBA 球員 Duane Washington Jr. 和演員 Jesse Tyler Ferguson 等重要名人使用 Monytize,以便可以在與粉絲互動的同時賺錢。

Monytize 是一個串流平台,使用戶能夠在集中位置從首選內容創作者獲取最新的音樂、影片和遊戲。這為內容創作者提供一個額外的機會來將他們的作品營利及從他們收到的每個串流賺取收入。如果他們的關注者透過他們提供的邀請連結加入,將特別有利。Terrell 開發一種為 Monytize 創造收入商業模式,將每一美元的一部分捐贈給慈善組織、貧困社區、宗教機構以及世界上任何其他需要財政捐助的地方。用戶還可以透過邀請其他人加入該平台、說服他們花錢、為他們的努力獲得報酬以及將他們在 Monytize 上的部分支出捐贈給他們選擇的慈善機構來促進這種模式。

Monytize 是同類平台中第一個也是唯一一個允許公司、用戶和公眾同時產生收入。Monytize 使用戶能夠透過參與社交媒體賺錢,滿足大量個人的希望和期望。

作為 Monytize 社區的一員,您將可以使用各種功能,包括串流娛樂、參與遊戲、與您的朋友、家人和社區互動,以及關注您喜歡的內容創作者、網紅、品牌和其他實體。會員將能夠透過一個獨特的邀請連結邀請他們的網絡,並且由於他們的影響而花費的每一美元,他們將獲得總額的 20%。每條會員連結追蹤每筆交易及確保正確的會員收到款項。

關於 Terrell Samuels:

2013 年,Mahvrick Network 的最具影響力榜單將 Terrell 評為「Entrepreneur of the Week」(本周最佳企業家)。市場推廣、娛樂、企業管理和醫療行業只是他眾多專業領域的一小部分。有一段時間,他以總裁身份領導一家金融服務公司。他利用自己在商業和住宅房地產融資方面的專業知識,使公司的年收入倍增,並在 2006 年將其出售以獲得可觀的利潤。翌年,他在洛杉磯成立 The Marketing Doctor,專門針對專業醫護人士的需求提供各種服務。

除了 The Marketing Doctor 之外,他還幫助創立醫療行業的其他幾家公司,然後於 2012 年將它們出售, 其中包括牙科診所、整形外科診所、門診手術中心和婦女健康診所。翌年,Terrell 透過資助一家名為 H.O.M.E.(音樂娛樂之家)的五星級美國美食爵士餐廳和一間名人經常光顧的著名比華利山莊餐廳來實現資產多元化。

在不久將來,他很可能會開辦新的企業,因為在過去幾年,他已經證明自己是一位卓越具成效的商人。

