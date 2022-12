Terry Samuels, fundador y creador de Monytize, anuncia el lanzamiento oficial de la muy esperada aplicación de Monytize, a la que podrá accederse exclusivamente a través de una invitación

LOS ÁNGELES, 17 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Terrell Samuels, fundador y desarrollador de Monytize, presentó la aplicación a la que podrá accederse exclusivamente a través de una invitación. El enfoque altruista y moral de Monytize para llevar a cabo negocios en la industria del entretenimiento puede alterar la percepción que tiene el público de esta industria como fuente de entretenimiento y no como herramienta para un cambio positivo. Los usuarios contribuyen significativamente al legado duradero que Monytize está estableciendo.

Terrell Samuels, director ejecutivo/desarrollador de Monytize - Crédito de la fotografía: La Dalvin Photography (PRNewsfoto/Monetize)

En el pico de la pandemia, cuando el gasto en entretenimiento en el hogar aumentó un 50 % debido a que las personas se vieron obligadas a permanecer en casa durante largos períodos para evitar el virus, Terrell tuvo esta brillante idea. Terrell no solo creó un método para que los amigos se comunicaran en línea, sino que también les permitió beneficiarse de reproducir y escuchar sus videojuegos, canciones y películas favoritas. La mayoría de las personas creían que la plataforma de redes sociales solo funcionaría como una plataforma típica de redes sociales; sin embargo, también funciona para la transmisión en línea.

Monytize es una plataforma de redes sociales que permite a los usuarios mantener relaciones con amigos y familiares. Sin embargo, tiene ventajas adicionales que eliminan el tiempo que se pierde durante las búsquedas en las redes sociales. Monytize tiene como objetivo que las redes sociales sean rentables tanto para los creadores de contenido como para los consumidores de este, y va más allá del simple acto de consumir información para también poner dinero en sus bolsillos. La red tiene como objetivo facilitar el intercambio de videos, fotografías y otros contenidos de los medios de comunicación, todo lo cual podrá monetizarse. Esta plataforma, a la que solo se puede acceder por invitación, permite a los usuarios construir sus propias redes de la mejor forma que les parezca. Por cada socio nuevo que incorpore a la comunidad, el usuario que los invitó recibe una recompensa monetaria.

Monetyze es utilizada por celebridades destacadas como la actriz y comediante Tiffany Haddish, el actor Kenan Thompson, el jugador de la NBA Duane Washington Jr. y el actor Jesse Tyler Ferguson, entre otros, para ganar dinero mientras interactúan con sus fanáticos.

Monytize es una plataforma de streaming que permite a los usuarios obtener la música, los videos y los juegos más recientes de sus creadores de contenido preferidos en una ubicación centralizada. Esto brinda a los creadores de contenido una oportunidad adicional para monetizar su trabajo y obtener ingresos de cada flujo que reciben. Es especialmente ventajoso que sus seguidores se unan a través de los enlaces de invitación que ofrecen. Terrell desarrolló un modelo de negocio para generar ingresos y Monytize dona una parte de cada dólar obtenido a organizaciones caritativas, comunidades necesitadas, instituciones religiosas y cualquier otra parte del mundo que necesite ayuda económica. Los usuarios también pueden facilitar este modelo al invitar a otros a la plataforma, convencerlos de gastar dinero, recibir compensación por sus esfuerzos y hacer que una parte de lo que gastan en Monytize se done a una organización benéfica de su elección.

Monytize es la primera y única plataforma de su tipo, que permite a la compañía, a sus usuarios y al público en general generar ingresos de manera simultánea. Monytize permite a los usuarios ganar dinero a través de su participación en las redes sociales, colmando las esperanzas y expectativas de un gran número de personas.

Tendrá acceso a múltiples funciones como miembro de la comunidad Monytize, incluida la capacidad de transmitir entretenimiento, participar en juegos, interactuar con sus amigos, familiares y comunidades, y seguir a sus creadores de contenido preferidos, influencers, marcas y otras entidades. Los miembros podrán invitar a sus redes a través de un enlace de invitación único, y por cada dólar gastado como resultado de su recomendación, recibirán el 20 % del total. Cada enlace para socios realiza un seguimiento de cada transacción y garantiza que el socio correcto reciba crédito.

Acerca de Terrell Samuels:

En 2013, la Lista de los Personajes Más Poderosos de Mahvrick Network reconoció a Terrell como empresario de la semana. Las industrias de marketing, entretenimiento, gestión empresarial y médica son solo algunas de sus numerosas áreas de experiencia. Durante un tiempo, se desempeñó como presidente de una empresa de servicios financieros. En 2006, utilizó su experiencia en financiamiento de inmuebles comerciales y residenciales para duplicar los ingresos anuales de la compañía y venderla con el fin de obtener un beneficio sustancial. En el año siguiente, creó The Marketing Doctor en Los Ángeles, que ofrece una variedad de servicios específicamente adaptados a las necesidades de los profesionales médicos.

Además de The Marketing Doctor, también ayudó a encontrar otras compañías en la industria médica antes de venderlas en 2012. Estas incluyeron un consultorio dental, una clínica de cirugía plástica, un centro de cirugía ambulatoria y una clínica de salud de la mujer. Al año siguiente, Terrell diversificó sus propiedades al financiar un restaurante cinco estrellas de gastronomía estadounidense y jazz llamado H.O.M.E. (House of Music and Entertainment) y un famoso restaurante en Beverly Hills que es frecuentado por celebridades.

Es muy probable que inicie nuevos negocios en un futuro no muy distante porque ha demostrado a lo largo de los últimos años que es un empresario eficiente.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1970540/Monetize.jpg

FUENTE Monetize

SOURCE Monetize