Moon Shin, l'un des trois plus grands sculpteurs au monde, est ressuscité grâce aux NFT

SÉOUL, Corée du Sud, 24 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Les œuvres de Moon Shin (1923-1995), l'un des trois plus grands sculpteurs au monde, peuvent être admirées grâce aux jetons non fongibles (NFT). Le 24 décembre, le président Choi Sung Sook d'Arte Moon Shin et le PDG Kim Seok ont annoncé l'émission des œuvres d'art de Moon Shin sur le marché des NFT pour promouvoir l'ascension et l'art de Moon Shin à l'occasion de son 100e anniversaire.