MoonLake Immunotherapeutics nomme Jorge Santos da Silva au poste de PDG et Matthias Bodenstedt au poste de directeur financier

- L'équipe de direction experte conduira l'accélération planifiée du programme de développement clinique du Nanobody® tri-spécifique Sonelokimab, potentiellement le meilleur de sa catégorie, dans de multiples indications

- Sonelokimab, dont la licence a été accordée par Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, en mai 2021, dans le but de transformer le traitement des maladies inflammatoires induites par l'IL-17A et F

ZUG, Suisse, 1er juillet 2021 /PRNewswire/ -- MoonLake Immunotherapeutics AG, une société de biotechnologie en phase clinique qui se concentre sur la création de thérapies de pointe pour les maladies inflammatoires de la peau et des articulations, a annoncé aujourd'hui la nomination de dirigeants importants. MoonLake a pour objectif d'optimiser et d'accélérer le développement du « pipeline au sein d'un produit » du Nanobody®® tri-spécifique Sonelokimab, potentiellement le meilleur de sa catégorie, dont la licence a été accordée par Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, en mai 2021. Sonelokimab a un potentiel cliniquement démontré pour modifier la maladie chez les patients en dermatologie et en rhumatologie, présentant des besoins importants non satisfaits.

La société a nommé Jorge Santos da Silva au poste de directeur général et Matthias Bodenstedt au poste de directeur financier. L'équipe de direction élargie rejoindra les cofondateurs Arnout Ploos van Amstel MSc. Econ, directeur des opérations, et le professeur Kristian Reich MD, PhD, directeur scientifique, dont les nominations ont été annoncées en mai.

Le Dr Jorge Santos da Silva, fondateur et PDG, a commenté : « Sonelokimab a le potentiel de transformer la vie des patients atteints de maladies inflammatoires induites par l'IL-17A/F (AFID). Il peut leur offrir la possibilité d'un meilleur contrôle de la maladie et c'est quelque chose qui nous anime chez MoonLake. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe d'excellence composée de spécialistes de l'immunologie, qui dispose de l'expertise nécessaire pour mener un programme complet d'essais cliniques de phase 2 sur les AFID. Ce programme s'appuiera sur les données intéressantes de la phase 2 avec Sonelokimab portant sur le psoriasis. Notre équipe de direction dispose de toute l'expertise nécessaire en matière de R&D, de réglementation, de fabrication, d'accès et de commerce pour exploiter tout le potentiel de Sonelokimab au profit des patients et des investisseurs. Nous avons un plan stratégique clair et ambitieux à mettre en œuvre et je suis impatient de me lancer. »

Jorge Santos da Silva était auparavant associé principal chez McKinsey & Company, Inc. Pendant près de 15 ans, Jorge a été l'un des responsables produits dans la pratique pharmaceutique et médicale de McKinsey et du bureau de la société à Zurich. Il a dirigé plusieurs grands groupes chez McKinsey au cours des dix dernières années, notamment le groupe Biotech et le groupe Biosimilars, supervisant la réflexion du cabinet de conseil sur plusieurs sujets liés à la biotechnologie. Au fil des ans, il a conseillé des entreprises biopharmaceutiques et biotechnologiques internationales en matière de stratégie d'entreprise et d'unités commerciales, de modèles d'exploitation commerciale, de R&D, de conception organisationnelle, de fusions et acquisitions, de coentreprises, de marketing et de ventes. Jorge est titulaire d'un doctorat en neurosciences et possède une vaste expérience scientifique en biologie moléculaire, cellulaire et neurobiologique. Il a publié plusieurs articles très connus dans des revues à comité de lecture au cours de sa carrière universitaire. Il a effectué ses recherches et obtenu ses diplômes dans différentes institutions, dont le Cold Spring Harbor Laboratory, le Laboratoire européen de biologie moléculaire et les universités de Glasgow et de Turin. Jorge est également professeur et conseiller à la faculté de médecine de l'université de Minho, au Portugal.

Matthias Bodenstedt était auparavant associé chez McKinsey & Company et apporte une riche expérience de l'industrie biopharmaceutique, notamment en matière de finances et de stratégie commerciale. Chez McKinsey, M. Bodenstedt s'est occupé d'un grand nombre de clients, allant des entreprises de biotechnologie en phase de pré-revenu aux grandes entreprises pharmaceutiques mondiales. Il a été un important conseiller dans de nombreuses transactions qui ont façonné le secteur, tant à la vente qu'à l'achat, et il a travaillé en étroite collaboration avec des cadres supérieurs sur des sujets tels que le financement, les fusions et acquisitions, la comptabilité et les finances, la stratégie de portefeuille, ainsi que la stratégie et l'exécution de la mise sur le marché. M. Bodenstedt est titulaire d'un M.B.A. de la Columbia Business School de New York, d'un MPhil en finance de l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, et d'un B.Sc. en génie industriel de l'université de Hanovre, en Allemagne.

MoonLake Immunotherapeutics a été fondée en 2021, grâce à un financement de série A mené par BVF Partners LP. Parmi les autres investisseurs figurent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. La société a l'intention d'accélérer le développement clinique de Sonelokimab, un inhibiteur expérimental d'IL-17A/IL-17F avec un site de liaison à l'albumine, qui a le potentiel de faciliter la pénétration profonde des tissus dans la peau et les articulations. Ce groupe de maladies inflammatoires liées à l'IL-17A/F (également connues sous le nom d'AFID) comprend le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante et l'hidradénite suppurée - des affections qui touchent des millions de personnes dans le monde et pour lesquelles il existe un besoin important d'améliorer les options thérapeutiques. De nombreux essais de phase 2 devraient être lancés prochainement.

La société s'appuiera sur la fiabilité des données cliniques générées par Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, et par Ablynx, une société de Sanofi, qui a découvert la molécule. Les résultats complets d'une étude de phase 2b de Sonelokimab portant sur le psoriasis, publiés dans The Lancet en mai, ont révélé une efficacité impressionnante avec un profil d'innocuité favorable, et une surperformance numérique par rapport au produit témoin actif, le secukinumab.

Pour consulter l'intégralité de l'annonce, veuillez-vous rendre sur : https://www.moonlaketx.com/news/appointment .

Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter notre site Web www.moonlaketx.com .

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :

MoonLake Immunotherapeutics AG

Arnout Ploos van Amstel

Kristian Reich MD PhD

[email protected]

Conseil en relations publique

Mo Noonan / Jonathan Birt

Tél. : +44 (0)7876 444977 / +44 (0)7860 361746

Related Links

https://www.moonlaketx.com



SOURCE MoonLake Immunotherapeutics AG