MoonLake Immunotherapeutics nomme l'ancien PDG de Kymab, Simon Sturge, au poste de président et Spike Loy au conseil d'administration

- Simon Sturge a un parcours riche et accompli de 40 ans dans le secteur de la biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique, le plus récemment en tant que PDG de Kymab

- Spike Loy est directeur général de BVF Partners L.P., l'un des premiers investisseurs de MoonLake Immunotherapeutics AG

- Les nominations renforcent l'entreprise dans le développement de Sonelokimab, un Nanobody® tri-spécifique[1], potentiellement le meilleur de sa catégorie pour le traitement de multiples maladies de la peau et des articulations induites par IL-17A et F

ZUG, Suisse, 10 août 2021 /PRNewswire/ -- MoonLake Immunotherapeutics AG, une société de biotechnologie en phase clinique qui se concentre sur la création de thérapies de pointe pour les maladies inflammatoires de la peau et des articulations, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Sturge au poste de président. Il possède 40 ans d'expérience de direction internationale dans l'industrie biotechnologique et pharmaceutique. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur général de Kymab, une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des anticorps monoclonaux entièrement humains, en particulier pour les maladies immunologiques et l'immuno-oncologie, et a joué un rôle déterminant dans sa vente à Sanofi au début de 2021. Auparavant, M. Sturge a occupé le poste de directeur de l'exploitation chez Merck Healthcare, une division de Merck KGaA. Il a également occupé des postes chez Boehringer Ingelheim, Celltech Biologics et Ribotargets.

Simon Sturge a commenté : « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre le conseil d'administration de MoonLake Immunotherapeutics, avec l'opportunité de mettre une nouvelle modalité de traitement très innovante à la disposition des patients souffrant d'une série de maladies inflammatoires débilitantes de la peau et des articulations. C'est un privilège de soutenir une équipe dirigeante de premier ordre composée de spécialistes en immunologie dans mon rôle de président. J'espère et j'ai l'intention d'aider à guider MoonLake à travers une période d'activité intense, en tirant parti de ma vaste expérience dans le domaine des biotechnologies et de ma compréhension de ce qu'il faut pour faire progresser avec succès un actif en immunologie. »

MoonLake a également annoncé que Spike Loy, directeur général de BVF Partners L.P. (« BVF ») a été nommé membre du conseil d'administration. M. Loy est membre de l'équipe d'investissement de BVF depuis 2009. Il est titulaire d'un BA en biologie humaine de l'Université de Stanford et d'un JD de la Harvard Law School.

Spike Loy a déclaré : « BVF est un investisseur fondateur de MoonLake Immunotherapeutics, et notre objectif est de contribuer à ce que Sonelokimab atteigne son plein potentiel dans une série de maladies pour lesquelles il existe un besoin substantiel de nouvelles options thérapeutiques. Je suis ravi de soutenir l'équipe d'experts de MoonLake dans mon rôle de membre du conseil d'administration et d'investisseur. »

MoonLake Immunotherapeutics AG a été fondée en 2021, soutenue par un financement de série A mené par BVF Partners L.P. Parmi les autres actionnaires figure Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. La société a l'intention d'accélérer le développement clinique de Sonelokimab, un inhibiteur expérimental d'IL-17A/IL-17F, dans plusieurs maladies dans lesquelles la surexpression des cytokines IL-17A et IL-17F est un moteur majeur de la pathophysiologie. Sonelokimab possède un site de liaison à l'albumine, ce qui a le potentiel de faciliter une pénétration profonde des tissus dans la peau et les articulations[2]. Le groupe des maladies inflammatoires à IL-17A/F (AFID) comprend le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite axiale radiographique (spondylarthrite ankylosante) et l'hidradenitis suppurativa - des conditions affectant un grand nombre de patients dans le monde entier avec un besoin majeur d'amélioration des options de traitement. De nombreux essais de phase 2 devraient être lancés prochainement.

1. Les termes Nanobody® et Nanobodies® sont des marques déposées d'Ablynx, une société de Sanofi.

2. Coppieters K et al., Arthritis Rheum 54, 1856-66 (2006).

