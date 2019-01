MoPub s'associe à Pixalate pour une meilleure qualité du trafic et protection contre la fraude publicitaire

LOS ANGELES, 9 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Pixalate , la plate-forme de détection et de prévention de la fraude publicitaire la plus complète au monde, a annoncé cette semaine un partenariat avec MoPub pour l'intégration de solutions de détection et de filtrage du trafic non valide (IVT) lors des enchères d'annonces au sein d'applications mobiles de MoPub, qui gère plus de 1 500 milliards de transactions en direct par mois et filtre l'inventaire des annonces sur plus de 50 000 applications mobiles.

Pixalate, qui a récemment ajouté 12 nouveaux indicateurs agréés par le Media Rating Council (MRC) et est devenue la première société agréée pour la détection et le filtrage du trafic sophistiqué non valide (« SIVT ») sur les écrans, au sein d'applications et de services par contournement (OTT), a été sélectionnée par MoPub au terme d'une évaluation approfondie. Ce partenariat marque une étape dans l'approche globale de MoPub relative à la qualité du trafic, caractérisée par des intégrations directes aux meilleures solutions de gestion du trafic non valide.

« Les partenariats sont essentiels à ce genre de projet. », a déclaré Boris Logvinskiy, responsable des produits chez MoPub. « Nous sommes convaincus que des fournisseurs agréés par le MRC, tels que Pixalate, ont l'expertise, la technologie, l'intégrité des données et les services nécessaires pour nous aider à garantir un processus d'enchères irréprochable pour les milliards de demandes de publicité que nous gérons. »

Les équipes d'ingénierie et de développement commercial de MoPub collaborent avec Pixalate dans le but de contrôler et surveiller le trafic des enchères MoPub. L'approche axée sur les données de MoPub pour la surveillance du trafic et l'assurance de la qualité comprend l'analyse :

du taux de visibilité et de la mise en œuvre des annonces

de classements sur l'App Store, des téléchargements d'utilisateurs, des descriptions et de la portée du marché

du contenu des applications, de l'expérience utilisateur et des fonctionnalités des annonces

des signaux de fraude GIVT & SIVT, notamment :

des clics et impressions générés par des robots, scripts, agents



du trafic illégitime basé sur le détournement d'appareils et de balises publicitaires



d'informations sur la source falsifiées par l'ID d'appareils et l'ID de paquets.

« La publicité intégrée aux applications mobiles est la première source de dépenses dans le domaine de la publicité numérique et constitue l'un des principaux secteurs d'investissement pour la plateforme de prévention de la fraude et de découverte d'applications de Pixalate. Nous sommes ravis de nous associer à MoPub afin de garantir un échange d'annonces mobiles de la plus haute qualité. Notre solutions de détection de fraude intégrée agréée par le MRC offre une précieuse garantie aux acheteurs et aux vendeurs de MoPub. », a déclaré Jalal Nasir, PDG de Pixalate.

Outre l'application des règles à l'interne, MoPub utilisera les données de Pixalate pour analyser, évaluer et contrôler les éditeurs d'applications mobiles avant de leur permettre de participer aux enchères en temps réel (RTB) de MoPub. Pixalate fournira également une solution de pré-offre automatisée en temps réel afin d'identifier et de bloquer les demandes d'enchères non valides sur la plateforme d'échange de MoPub et afin de surveiller de manière proactive les activités postérieures à la soumission d'enchères et d'identifier des indicateurs suspects.

Grâce à son partenariat avec Pixalate et à l'appui de l'équipe de Twitter chargée des opérations de politique mondiales, MoPub joue un rôle proactif dans la définition de priorités en ce qui concerne la qualité du trafic de la publicité intégrée aux applications mobiles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.mopub.com.

À propos de Pixalate

Pixalate est la seule société de renseignements en matière de fraude multiplateforme qui œuvre avec les marques et les plateformes pour prévenir le trafic non valide et améliorer la qualité de l'inventaire publicitaire. Elle offre le seul système de solutions coordonnées pour le web de bureau, le web mobile, les applications mobiles et l'OTT afin de mieux détecter, diagnostiquer et éliminer la fraude publicitaire. Pixalate est une solution agréée par le MRC pour la détection et la prévention du trafic sophistiqué non valide (SIVT) sur le web de bureau et mobile, les applications mobiles et la publicité OTT. www.pixalate.com

