MORA fait son entrée en Afrique du Sud et lance ses mini-réfrigérateurs pour une vie heureuse

LE CAP, Afrique du Sud, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- MORA, une marque pionnière d'appareils électroménagers appartenant au groupe Hisense, franchit une étape importante et fait son entrée officielle en Afrique du Sud en présentant trois mini-réfrigérateurs à ses consommateurs locaux en septembre. Un premier pas vers une vie haut de gamme : MORA met ses fonctionnalités, sa technologie et son design au service du bien-être des familles sud-africaines avec sa vision « Plein de joie, plein de vie ».

Avec une riche histoire qui remonte à 1825 en République tchèque, MORA fait ses premiers pas en Afrique du Sud pour rejoindre la marque Hisense, dans l'intention de répondre aux besoins des ménages sud-africains. En lançant une série d'accessoires indispensables avec des caractéristiques d'efficacité énergétique A+ et une fonction de réduction du bruit, notamment le M65RTS qui est déjà en magasin, ainsi que les M125RT et M125RWH bientôt sur le marché, MORA est en bonne voie pour fournir une aide précieuse et devenir la pièce maîtresse des cuisines grand public.

L'introduction des incontournables mini-réfrigérateurs fait écho à l'engagement de MORA à rendre la vie plus facile et amusante pour ses consommateurs sud-africains. Les mini-réfrigérateurs sont équipés de la fonction de réduction du bruit et de technologies d'économie d'énergie, et ils sont disponibles en plusieurs volumes et couleurs, ce qui en fait des produits polyvalents qui peuvent s'adapter à divers aspects de la vie quotidienne. Pour les particuliers vivant dans des espaces réduits ou pour les professionnels, les mini-réfrigérateurs permettent de vivre une vie agréable à de multiples égards.

Grâce aux produits MORA, les familles sud-africaines peuvent profiter de la performance, de la fiabilité, du confort et de la simplicité des produits, et ce dans de nombreux cas de figure : pour aménager une petite maison, pour décorer des suites ou encore des locaux professionnels.

L'entrée en Afrique du Sud marque un nouveau pas vers l'objectif final de MORA : permettre aux consommateurs d'accomplir leurs tâches quotidiennes tout en profitant des moments et des expériences importantes auprès de leur famille. Ses technologies de pointe révolutionnent les appareils électroménagers pour les doter de fonctions modernes, économiques et respectueuses de l'environnement.

MORA fait partie intégrante de la cuisine moderne depuis ses débuts. En partageant son expérience et ses innovations avec ses consommateurs en Afrique du Sud, MORA aidera les familles sud-africaines à mieux cuisiner chez elles et à vivre des moments de bonheur, de légèreté et d'aventure.

Les produits de MORA seront disponibles via plusieurs canaux, notamment les distributeurs et les magasins tels que OK et HNH. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://hisense.co.za/mora/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1894631/image_5020023_43307694.jpg

SOURCE Hisense SA Sales Holdings (Pty) Ltd