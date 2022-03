Morana lança coleção inspirada no Lollapalooza 2022

São acessórios com muito brilho, pedras, tudo para compor o look para o festival

SÃO PAULO, 24 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Morana, uma das maiores redes de acessórios do Brasil, acaba de lançar uma coleção inspirada no Festival Lollapalooza 2022. Até o dia 27 de março, as lojas de todo o país, inclusive online, disponibilizarão a seleção de peças para entrar no clima do evento com muito estilo e conforto.