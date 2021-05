More4apps lanza nuevos módulos y actualizaciones de Oracle ERP Cloud Toolbox

Los módulos de Toolbox recién lanzados permiten a los usuarios de Oracle ERP crear procesos empresariales más eficientes en torno a la entrada de datos y, al mismo tiempo, conservar la propiedad de los datos.

"Tan pronto como More4apps anunció que estábamos construyendo para ERP Cloud, hemos tenido clientes pidiendo nuestros productos. La velocidad de carga de datos es vital y una solución totalmente compatible y lista para usar tiene sentido para muchos líderes de TI, para quienes el tiempo es dinero."

"Más que nunca, los clientes necesitan herramientas fáciles de usar que sean totalmente compatibles y funcionen de inmediato. Simplemente ya no pueden permitirse el lujo de tener equipos de TI vinculados con el desarrollo personalizado alrededor de Oracle", dijo John O'Keefe, consejero delegado de More4apps.

El socio veterano Oracle Gold lanzó el primero de sus módulos ERP Cloud Toolbox el año pasado. Después de rigurosas pruebas de productos realizadas por los primeros adoptantes y el aumento de la demanda de los clientes, More4apps ha ampliado el módulo de compras para admitir solicitudes de compra y administrar las funciones Cerrar y Cancelar para pedidos de compra.

El tramo de nuevos productos comenzó con facturas de cuentas por pagar (cuentas por pagar) y proyectos (específicamente proyectos financieros), que se publicó en abril de 2021. En junio de 2021, la Definición de Producto añadirá un cuarto módulo - que abarca artículos y la lista de estructuras de materiales.

Entrada y carga de datos hechos a medida para ERP Cloud

Para los usuarios de ERP Cloud de Oracle, las opciones para cargar datos en el sistema se limitan a formularios manuales que permiten la entrada de una sola línea de datos a la vez y requieren tabulación a través de numerosas pantallas. Oracle ha proporcionado herramientas de carga de datos más fáciles de usar que ofrecen cierta mejora en el proceso manual, pero siguen siendo engorrosas y todavía no permiten la validación previa de los datos antes de la carga.

Otras soluciones de Oracle están disponibles para organizaciones más grandes. Sin embargo, incluso estas herramientas tienen capacidades limitadas y requieren recursos de desarrollo interno para crear y mantenimiento continuo, actualizaciones y parches cada vez que se actualiza el ERP hospedado en la nube.

La solución de More4apps es una interfaz de Excel centrada en el usuario para Oracle ERP Cloud. Cada módulo asigna columnas en una hoja de cálculo a través de campos de datos en el ERP, y lo más importante, ofrece la capacidad de validar los datos antes de cargarlos.

Los módulos incluyen funciones o integradores alineados con los procesos de Oracle, lo que significa que los usuarios pueden aprender el sistema rápida y fácilmente con un entrenamiento mínimo. Por ejemplo, las pruebas iniciales de usuario dieron como resultado un ahorro de tiempo de más del 90% para una tarea de carga de pedidos de compra.

"Las organizaciones que utilizan las herramientas de More4apps junto con Oracle ERP pueden esperar ahorros significativos de tiempo y costes, liberando personal clave para las actividades empresariales principales", dijo O'Keefe.

Descubra cómo More4apps ayuda a los usuarios de ERP Cloud a crear mejores procesos de negocio aquí: https://more4apps.com/products/erp-cloud-toolbox/

Acerca de More4apps

Fundada en 2000, More4apps fue formada por un grupo de consultores de Oracle en Hamilton, Nueva Zelanda. Como proveedor de software especializado tanto para usuarios finales como para desarrolladores, el propósito principal de los productos More4apps es permitir a los usuarios de Oracle e-Business Suite ahorrar tiempo y dinero mediante el uso de Excel como interfaz para el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) de Oracle.

More4apps atiende actualmente a más de 30.000 usuarios de Oracle en casi 400 organizaciones en más de 38 países.

Sitio web: https://more4apps.com/

