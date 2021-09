Morphean annonce son expansion alors que l'intérêt de l'UE pour la sécurité dans le Cloud augmente

Le fournisseur de solutions de sécurité hébergées ouvre de nouveaux locaux et accueille de nouvelles recrues alors que le marché dynamique de la sécurité en tant que service accroît la demande de VSaaS et ACaaS

FRIBOURG, Suisse, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La société suisse de haute technologie Morphean, leader dans le domaine de la sécurité en tant que service et de l'analyse en nuage, a annoncé un programme de croissance pour répondre à la demande de services de sécurité hébergés en Europe. L'ouverture de bureaux au Royaume-Uni, ainsi qu'au Danemark et aux Pays-Bas, place Morphean en position de force pour servir sa clientèle croissante. Avec un certain nombre de nominations à des postes clés, Morphean est sur la bonne voie pour livrer sa feuille de route de produits et répondre à la croissance des canaux de distribution.

Les avantages des technologies du cloud pour les entreprises sont désormais compris, notamment en raison de la pandémie, car elles permettent d'accélérer la mise sur le marché des services, de réduire les risques et de garantir une évolutivité facile. Les plateformes en cloud prennent également en charge des analyses qui seraient impossibles avec les plateformes traditionnelles. Cela devrait perturber considérablement le marché de la sécurité physique, avec une croissance rapide prévue pour la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) et le contrôle d'accès en tant que service (ACaaS).

L'ouverture du nouveau bureau de Leeds, en plus de ceux de Copenhague et d'Amsterdam, permettra à Morphean de fournir un soutien localisé à l'Europe du Nord de manière plus large. En outre, de nouvelles personnes ont été nommées pour apporter leur expertise dans les domaines de la vente, de la gestion des comptes et des finances, notamment Philippe Gieseler, Directeur financier ; Paul Green, Responsable des ventes au Royaume-Uni et en Irlande ; Noura Sakhsoukh, Directrice des ventes pour le Benelux ; Lauren Irwin, Directrice des ventes au Royaume-Uni ; Peter Werner, Directeur des ventes en Allemagne ; et Tim Bach Bjerg, Directeur des comptes clés pour les pays nordiques.

Martyn Ryder, Vice-président des ventes et du marketing, a commenté : « L'accélération par les dirigeants d'entreprise de leurs parcours de numérisation et de leur transition vers des plateformes cloud stimule la demande de solutions de sécurité physique intelligentes. Morphean transforme ce marché et progresse rapidement pour devenir un leader dans le domaine de la sécurité hébergée et de la business intelligence. Notre expansion permettra à notre base croissante de partenaires de bénéficier de nos solutions, tout en garantissant que leurs clients bénéficient d'un retour sur investissement grâce à l'amélioration de leurs connaissances opérationnelles. »

La numérisation et les technologies de pointe utilisant le cloud, l'IoT et l'IA modifient la sécurité et la veille stratégique, les organisations reconnaissant la nécessité de se tourner vers les fournisseurs de plateformes et de systèmes basés sur le cloud pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité physique. Les solutions de Morphean sont construites autour d'un modèle de dépenses opérationnelles abordables et sont entièrement évolutives pour se protéger contre les défis d'aujourd'hui ainsi que l'incertitude future.

