Morphean, le fournisseur de renseignements sur le cloud, place la sécurité des Big data au cœur de sa nouvelle conception

Morphean, une entreprise novatrice en termes d'analyse et de sécurité en tant que service, a placé la cybersécurité au cœur de la conception de la nouvelle version de sa plate-forme logicielle intelligente. Morphean porte la cyber-sécurité à un niveau supérieur, permettant aux utilisateurs de déployer l'authentification à deux facteurs afin d'accéder à la plate-forme et aux connaissances dérivées à l'aide de l'intelligence artificielle. Cela garantit que les informations d'identification personnelle (PII) détenues restent impénétrables et prépare ses clients à un avenir cyber-sécurisé.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/692572/Morphean_Logo.jpg )



Face à l'augmentation des cyber-menaces mondiales, la plate-forme VSaaaS (vidéosurveillance en tant que service) de Morphean offre un environnement cloud robuste et sécurisé. La mise à niveau va supprimer une partie du lourd travail que suppose la conformité réglementaire, comme le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, ce qui signifie que l'utilisateur peut axer ses efforts sur la mise en œuvre des informations fournies par la plate-forme afin d'améliorer les performances de son entreprise.

Rodrigue Zbinden, PDG de Morphean, déclare : « La sécurité en tant que service signifie exactement cela. La création d'une technologie de renseignements économiques de premier plan ne suffit plus dans le paysage de la cybersécurité actuel. Nous devons nous assurer que notre solution est plus sûre à tous points de vue qu'une alternative sur site. C'est pourquoi Morphean n'héberge sa plate-forme que dans des centres de données de niveau 3, voire plus. Nous collaborons avec des partenaires d'hébergement qui ont fait leurs preuves, en respectant les normes de certification les plus strictes dans toutes les régions où nous exerçons nos activités. Morphean a déjà commencé à mettre ses clients existants à niveau dans le cadre du modèle 'comme un service' ».

Le nombre croissant de dispositifs connectés en réseau et le volume de données qui en résulte offrent aux entreprises de nouvelles opportunités d'extraire des informations exploitables de ces données hébergées, mais aussi de mettre l'accent sur la sécurité desdites données. Alors qu'auparavant, ces sources de données se limitaient aux dispositifs de sécurité physique tels que les caméras de surveillance et le contrôle d'accès, la plate-forme de Morphean va désormais, grâce à la croissance de l'IdO, collecter des données et extraire des informations de toutes les technologies connectées en réseau.

Cela peut se faire dans toute une gamme de secteurs, notamment le commerce de détail, le transport, les applications industrielles et les activités liées au gouvernement. Dans le commerce de détail, l'utilisation de données provenant de dispositifs IdO permet de vivre des expériences d'achat en pleine immersion très prisées par les acheteurs d'aujourd'hui, qui sont nés à l'ère numérique. Ceci permet de cartographier le parcours du client et de réapprovisionner en permanence les stocks.

« Depuis les prémices, nous avons pris la cybersécurité très à cœur au sein de notre technologie », poursuit M. Zbinden. « Avoir accès à l'intelligence économique qui change la donne n'est efficace que si la technologie utilisée est cyber-sécurisée à 100 % et conforme à la législation locale. Nous pensons que la nouvelle plateforme de Morphean permet d'atteindre efficacement cet objectif. »

SOURCE Morphean