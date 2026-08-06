Morphic® Medical annonce la nomination de nouveaux membres au sein de son conseil d'administration

Le Dr Terri Cooper a été nommée présidente du conseil d'administration de la société afin de guider Morphic Medical dans sa prochaine phase de croissance.

Morphic Medical nomme Craig Richardson au poste de membre du conseil d'administration afin d'améliorer l'accès des patients à RESET® sur les principaux marchés.

BOSTON, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- Morphic Medical, créateur du premier dispositif médical au monde conçu pour s'attaquer à la cause sous-jacente du diabète de type 2, a annoncé aujourd'hui la nomination de Terri Cooper au poste de présidente du conseil d'administration de la société et de Craig Richardson en tant que nouveau membre non exécutif du conseil d'administration, ces deux nominations prenant effet immédiatement. Ces nominations font suite à l'obtention du marquage CE pour RESET, à la poursuite de l'expansion commerciale en Europe et aux préparatifs en cours en vue d'un accès plus large aux marchés internationaux.

En tant que président, le Dr Cooper travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction et le conseil d'administration afin de soutenir la croissance stratégique de l'entreprise, sa gouvernance d'entreprise et la création de valeur à long terme au cours de cette phase passionnante du développement de Morphic Medical. Grâce à son leadership stratégique et à sa vaste expérience dans la création d'entreprises prospères dans le secteur de la santé, elle est la personne idéale pour accompagner Morphic Medical dans sa prochaine phase de croissance.

Terri Cooper a déclaré :

« Morphic Medical a mis au point une technologie prometteuse et innovante, susceptible de révolutionner la prise en charge de l'obésité et des maladies métaboliques. Après avoir franchi des étapes importantes sur les plans clinique, réglementaire et commercial, la société est bien placée pour aborder sa prochaine phase de croissance. Je me réjouis de collaborer avec le conseil d'administration et l'équipe de direction pour faire de notre entreprise un leader mondial dans le domaine de la santé métabolique. »

Craig Richardson apporte à l'équipe de direction de l'entreprise une vaste expérience dans les domaines de l'économie de la santé, de l'accès au marché et de la création de valeur dans le secteur de la santé. Son expertise dans la mise en évidence de la valeur clinique et économique pour les systèmes de santé jouera un rôle déterminant alors que Morphic Medical poursuit ses échanges avec les payeurs, les prestataires et les décideurs politiques afin d'élargir l'accès des patients à RESET® et de constituer des données économiques de santé convaincantes sur les principaux marchés.

« Le poids de l'obésité et du diabète de type 2 sur les systèmes de santé ne cesse de s'alourdir à l'échelle mondiale, ce qui rend indispensable que les traitements innovants démontrent à la fois des résultats cliniques solides et une valeur économique », selon Craig Richardson. « RESET® pourrait apporter des avantages significatifs aux patients tout en réduisant les coûts de santé à long terme. Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration et d'aider Morphic Medical à rassembler les données scientifiques et à nouer les partenariats nécessaires pour optimiser l'accès des patients à ses traitements. »

Mike Gutteridge, directeur général de Morphic Medical, a déclaré :

« Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de Morphic Medical, je tiens également à remercier Mark Lerdal pour son leadership, son engagement et sa contribution à la société tout au long de son mandat de président. À l'avenir, nous sommes ravis d'accueillir Terri au poste de présidente et Craig au sein de notre conseil d'administration. Grâce à son leadership stratégique et à sa grande expérience dans la création d'entreprises prospères dans le secteur de la santé, Terri est la personne idéale pour accompagner Morphic Medical dans sa prochaine phase de croissance. L'expertise approfondie de Craig en économie de la santé et en matière de remboursement sera inestimable alors que nous continuons à démontrer la valeur clinique et économique de RESET® aux systèmes de santé du monde entier. À eux deux, ils apportent un renfort considérable à notre conseil d'administration et renforcent notre engagement à améliorer la vie des patients atteints d'obésité et de diabète de type 2. »

Ces nominations témoignent de l'engagement constant de Morphic Medical à constituer un conseil d'administration de niveau international, doté de l'expertise nécessaire pour soutenir sa stratégie commerciale, son expansion internationale et sa mission à long terme visant à améliorer les résultats cliniques des patients souffrant d'obésité et de diabète de type 2.

À propos de Morphic

Morphic Medical est le développeur de RESET, un traitement administré par endoscopie qui offre une alternative non chirurgicale pour le traitement de l'obésité morbide et/ou de l'obésité associée à des facteurs de risque cardiométaboliques concomitants, tels que le diabète de type 2 et/ou la dyslipidémie. RESET est autorisé à la vente dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, et son utilisation est limitée à la recherche clinique aux États-Unis. Fondée en 2003, la société Morphic Medical a son siège social à Boston, dans le Massachusetts. Pour plus d'informations, rendez-vous sur morphicmedical.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

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