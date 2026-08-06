Morphic® Medical gibt neue Ernennungen im Vorstand bekannt

Dr. Terri Cooper wurde zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Unternehmens ernannt, um Morphic Medical durch die nächste Wachstumsphase zu führen.

Morphic Medical beruft Craig Richardson zum neuen Vorstandsmitglied, um den Zugang der Patienten zu RESET® in wichtigen Märkten zu verbessern.

BOSTON, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Morphic Medical, Entwickler des weltweit ersten Medizinprodukts, das auf die Bekämpfung der zugrunde liegenden Ursache von Typ-2-Diabetes abzielt, gab heute die Ernennung von Terri Cooper zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Unternehmens und von Craig Richardson zum neuen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bekannt; beide Ernennungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft. Diese Ernennungen folgen auf die erfolgreiche Erteilung der CE-Kennzeichnung für RESET, die fortgesetzte geschäftliche Expansion in Europa und die laufenden Vorbereitungen für einen breiteren Zugang zu internationalen Märkten.

In seiner Funktion als Vorsitzender wird Dr. Cooper eng mit der Geschäftsleitung und dem Vorstand zusammenarbeiten, um das strategische Wachstum, die Unternehmensführung und die langfristige Wertschöpfung des Unternehmens in dieser spannenden Entwicklungsphase von Morphic Medical zu unterstützen. Dank ihrer strategischen Führungsqualitäten und ihrer umfassenden Erfahrung beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen im Gesundheitswesen ist sie bestens geeignet, Morphic Medical in die nächste Wachstumsphase zu führen.

Terri Cooper sagte:

„Morphic Medical hat eine spannende und einzigartige Technologie entwickelt, die das Potenzial hat, die Behandlungswege bei Adipositas und Stoffwechselerkrankungen grundlegend zu verändern. Nachdem das Unternehmen wichtige Meilensteine in den Bereichen Klinik, Zulassung und Vermarktung erreicht hat, ist es für die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Vorstand und der Geschäftsleitung daran zu arbeiten, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Stoffwechselgesundheit aufzubauen."

Craig Richardson bringt umfassende Erfahrungen in den Bereichen Gesundheitsökonomie, Marktzugang und Wertschöpfung im Gesundheitswesen in die Unternehmensführung ein. Seine Expertise bei der Darlegung des klinischen und wirtschaftlichen Nutzens für das Gesundheitswesen wird eine entscheidende Rolle spielen, während Morphic Medical weiterhin mit Kostenträgern, Leistungserbringern und politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeitet, um den Zugang der Patienten zu RESET® zu erweitern und überzeugende gesundheitsökonomische Belege in den wichtigsten Märkten zu erarbeiten.

„Die Belastung der Gesundheitssysteme durch Adipositas und Typ-2-Diabetes nimmt weltweit weiter zu, weshalb es unerlässlich ist, dass innovative Therapien sowohl überzeugende klinische Ergebnisse als auch einen wirtschaftlichen Nutzen aufweisen", so Craig Richardson. „RESET® hat das Potenzial, den Patienten erhebliche Vorteile zu bieten und gleichzeitig die langfristigen Gesundheitskosten zu senken. Ich freue mich darauf, dem Vorstand beizutreten und Morphic Medical dabei zu unterstützen, die erforderlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Partnerschaften aufzubauen, um den Zugang für Patienten so weit wie möglich zu verbessern."

Mike Gutteridge, Vorstandsvorsitzender von Morphic Medical, erklärte:

„Im Namen des Vorstands und des gesamten Teams von Morphic Medical möchte ich mich ebenfalls bei Mark Lerdal für seine Führungsstärke, sein Engagement und seinen Beitrag zum Unternehmen während seiner Amtszeit als Vorstandsvorsitzender bedanken. Wir freuen uns sehr, Terri als Vorsitzende und Craig in unserem Vorstand willkommen zu heißen, während wir unseren Weg fortsetzen. Dank ihrer strategischen Führungsqualitäten und ihrer umfassenden Erfahrung beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen im Gesundheitswesen ist Terri bestens geeignet, Morphic Medical durch die nächste Wachstumsphase zu führen. Craigs fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Gesundheitsökonomie und Kostenerstattung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir den Gesundheitssystemen weltweit weiterhin den klinischen und wirtschaftlichen Nutzen von RESET® aufzeigen. Gemeinsam stärken sie unseren Vorstand erheblich und bekräftigen unser Engagement für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten, die an Adipositas und Typ-2-Diabetes leiden."

Diese Ernennungen spiegeln das anhaltende Engagement von Morphic Medical wider, einen erstklassigen Vorstand aufzubauen, der über das erforderliche Fachwissen verfügt, um die Geschäftsstrategie, die internationale Expansion und die langfristige Mission des Unternehmens zu unterstützen – nämlich die Behandlungsergebnisse für Patienten mit Adipositas und Typ-2-Diabetes zu verbessern.

Über Morphic

Morphic Medical ist der Entwickler von RESET, einer endoskopisch durchgeführten Therapie, die eine nicht-chirurgische, alternative Behandlungsmethode für krankhafte Adipositas und/oder Adipositas bei Vorliegen begleitender kardiometabolischer Risikofaktoren, z. B. Typ-2-Diabetes und/oder Dyslipidämie, darstellt. RESET ist in der EU und im Vereinigten Königreich zum Verkauf zugelassen und in den USA auf den Einsatz zu Forschungszwecken beschränkt. Morphic Medical wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie unter morphicmedical.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

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