Morphy Richards annonce l'amélioration et le développement stratégiques de sa marque

LONDRES, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Morphy Richards, une marque réputée pour ses produits de haute qualité, typiquement britanniques et innovants, a annoncé une amélioration stratégique de sa marque afin de soutenir la croissance de l'entreprise à moyen et à long terme. En collaboration avec le cabinet de conseil stratégique mondialement reconnu Prophet, Morphy Richards cherche à identifier ses compétences de base et à emprunter la meilleure voie pour une croissance durable. L'objectif est de permettre aux consommateurs de vivre une expérience différente grâce aux produits Morphy Richards.

Fondée en 1936, Morphy Richards est une marque qui a fait ses preuves. En tant que marque britannique historique, Morphy Richards est présente dans de nombreux pays d'Europe et d'Asie. Spécialisée dans le petit électroménager, Morphy Richards a profondément cultivé le secteur des appareils de cuisine et des appareils ménagers. L'amélioration de la marque vise à renforcer l'influence de la marque, à orienter le développement de produits et à améliorer les performances. Dans le cadre de cette initiative stratégique, Morphy Richards recrute aujourd'hui activement des partenaires commerciaux qui partagent les mêmes objectifs de croissance. Les organisations et les personnes intéressées par un partenariat avec cette marque historique sont invitées à la contacter.

« Dans le monde post-pandémique, les marques les plus pertinentes s'adressent à la tête et au cœur des consommateurs en leur offrant des innovations de produit et des expériences de marque fiables, cohérentes et agréables. Nous sommes honorés de nous associer à Morphy Richards pour débloquer la prochaine vague de croissance exceptionnelle qui touche un nombre croissant de marchés », a déclaré Jolin, partenaire associée chez Prophet. En tant que société de conseil en croissance et en transformation qui aide les dirigeants à débloquer une croissance hors du commun, Prophet dispose de 15 bureaux et de plus de 600 stratèges, analystes de données, spécialistes du marketing, experts en numérique et créatifs dans le monde entier, et est associée à de multiples entreprises pour développer des solutions qui ont un impact durable et aident à faire progresser la société.

« Nous avons une occasion vraiment unique. Au Royaume-Uni, Morphy Richards jouit d'une notoriété de marque de 86 %, ce qui lui permet de rivaliser avec les marques mondiales les plus importantes de l'industrie ! Avec les bons produits et une excellente équipe, je suis convaincu que nous pouvons rétablir Morphy Richards dans sa position d'entreprise enviée du secteur », a déclaré Rob Wileman, directeur général de Consumer Brands Limited, qui est devenu le concessionnaire officiel de Morphy Richards au Royaume-Uni en 2023.

À propos de Morphy Richards

Morphy Richards, une marque de petits appareils électroménagers haut de gamme et innovante, a été créée au Royaume-Uni en 1936. Depuis plus de huit décennies, Morphy Richards s'est engagé à insuffler des idées intelligentes et un style typiquement britannique dans les cuisines et la vie quotidienne des familles.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.morphyrichards.com/ ou https://global.morphyrichards.com/ .