MOSS firma parceria para promover compensação de carbono da Archax

SÃO PAULO, 23 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A MOSS, primeira e maior plataforma ambiental do mundo a listar tokens de crédito de carbono em bolsas cripto para negociação, será responsável por promover a compensação de CO2 da Archax e de seus clientes. A Archax é a primeira bolsa de títulos digitais autorizada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A parceria, firmada no mês de dezembro, visa operacionalizar um modelo de negócio mais sustentável para a bolsa britânica.

"Estamos ansiosos não apenas para compensar nosso próprio uso de carbono, mas também para medir a classificação ESG de todas as emissões, bem como fornecer acesso fácil para tokens de créditos de carbono para nossos clientes", diz Graham Rodford, CEO da Archax.

A MOSS foi fundada no primeiro trimestre de 2020 e lançou o primeiro token lastreado em crédito de carbono do mundo, o MCO2, usado por grandes empresas e pessoas físicas para compensação de pegadas de CO2. O MCO2 tem o maior estoque de um token de crédito de carbono: 2 milhões de toneladas – equivalente a um valor de mercado de US$ 36 milhões.

"Nosso token democratiza a compensação de carbono e aumenta consideravelmente a conservação do meio ambiente e a redução da emissão de gases de efeito estufa", afirma Luis Felipe Adaime, CEO e Fundador da MOSS.

O token da MOSS está listado na bolsa brasileira FlowBTC desde 29 de setembro de 2020 e estará na maior bolsa da América Latina em janeiro de 2021. Além disso, foi auditado pela CertiK (UP Alliance), está em andamento nas auditorias da Armanino e EY e tem Perkins Coie como consultor jurídico.

Em oito meses de existência, a MOSS já movimentou mais de 1 milhão de toneladas de CO2 e destinou mais de US$ 10 milhões em receitas para projetos de conservação da Floresta Amazônica cuidadosamente selecionados.

