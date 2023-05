Mostrando aos jovens o que aprender com Carlos Alcaraz, Babolat lança linha pioneira de raquetes especialmente projetadas para crianças

PARIS, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- https://www.babolat.com/news/tennis-LPR-kids-racquets.html?section=news

Trinta crianças tiveram ontem uma oportunidade única: além de poderem jogar tênis com Carlos Alcaraz e Dominic Thiem, Toni Nadal ensinou-lhes como se tornarem campeãs. O evento foi realizado em Paris e fez parte do lançamento de uma nova série de raquetes da Babolat, especialmente projetadas para jovens jogadores.

Teaching youngsters what to learn from Carlos Alcaraz, Babolat launches pioneering range of specially designed children's racquets. Photo credit: @ahtlaqdmm & @adem_photographie

A ideia de comercializar raquetes para crianças não é nova. No entanto, essas raquetes são, na sua maioria, versões menores de modelos de tamanho grande. Graças ao trabalho pioneiro da Babolat com cientistas, treinadores e especialistas comportamentais franceses e estadunidenses, a empresa de Lyon lançou agora uma gama de raquetes especificamente projetada e desenvolvida para atender às necessidades de crianças de 4 a 12 anos.

No âmbito do lançamento dessas raquetes, Toni Nadal, o treinador de maior sucesso do Open da França, ensinou 30 jovens entre 8 e 12 anos a jogar como os melhores. Dominic Thiem, vencedor do Open dos EUA em 2020, e Carlos Alcaraz, atual campeão do Open do EUA, também participaram do evento e jogaram com as crianças.

Os jovens foram selecionados entre algumas associações de tênis parisienses, a instituição de caridade Fête le Mur (de Yannick Noah) e o Lagardère Paris Racing, o clube de campo que organizou o evento. As crianças aprenderam a costurar uma raquete - pois a Babolat acredita que a 50% da eficácia de uma raquete depende das cordas.

A Babolat fez parceria com dois parceiros renomados e com um grupo de treinadores para criar a primeira linha de raquetes especificamente projetada para atender às necessidades de jovens jogadores.

Os dados científicos vieram do LIBM (Laboratoire Inter-universitaire de Biologie et Motricité), um laboratório francês que analisou o que uma raquete precisa ter para garantir o desenvolvimento ideal de uma criança e prevenir lesões em corpos que ainda não estão totalmente desenvolvidos. O LIBM analisou mais de 300 crianças de 15 clubes de tênis franceses para identificar as melhores características de uma raquete, como o tamanho, o equilíbrio e a aderência.

O aconselhamento pedagógico foi fornecido por cerca de 10 treinadores especializados em técnicas de aprendizado e ensino de tênis.

Os dados psicológicos e comportamentais foram fornecidos pelo Court 16, um clube de tênis infantil localizado em Nova York que estuda novos métodos de ensino e treinamento de tênis.

As raquetes da Babolat para crianças são denominadas de BFly (meninas) e Ballfighter (meninos), sendo que cada linha tem características diferentes. Para conferir todas as fotos e vídeos do evento e as primeiras reações de Carlos Alcaraz e Dominic Thiem antes do Grande Slam de Paris, acesse https://www.babolat.com/news/tennis-LPR-kids-racquets.html?section=news

