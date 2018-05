Mother Dirt, société pionnière en matière du microbiome cutané, est mise en vedette dans une nouvelle exposition au V&A : The Future Starts Here

En 2015, Mother Dirt a marqué l'histoire en commercialisant son spray AO+ Mist emblématique. Aujourd'hui, ce produit est encore le seul à contenir une culture vivante de bactéries oxydantes de l'ammoniac (BOA), une bactérie avec laquelle les humains ont évolué mais qui a été éliminée au siècle dernier du fait des pratiques d'hygiène modernes. Mother Dirt inverse ces effets en réintroduisant cette bactérie révolutionnaire dans le microbiome cutané. Le spray AO+ Mist est appuyé par une gamme complète de produits respectueux du biome, y compris un nettoyant pour le visage et le corps, un produit hydratant et un shampoing – qui maintiennent chacun les microorganismes bénéfiques sur la peau au lieu de les éliminer en lavant la peau.

La mission de Mother Dirt, qui est de redéfinir la signification réelle de « propre » et de démystifier l'univers microbien, trouve écho dans l'exposition The Future Starts Here. Les visiteurs de l'exposition sont encouragés à prendre le contrôle de leur avenir et de reconnaitre qu'ils y sont tous des agents. Alors que les expositions précédentes ont exploré des hypothèses, cette exposition offre une chance de voir des objets futurs, bon nombre d'entre eux pour la première fois.

« Le V&A joue depuis longtemps un rôle vital en démontrant comment la conception, l'art et la technologie interagissent pour façonner la société. C'est pour nous un immense honneur de voir notre travail reconnu dans une exposition qui représente une image moderne de l'avancement du futur, mettant en vedette des produits que nous pouvons voir et toucher aujourd'hui et qui prédisent ce qui se passera demain », a déclaré Jasmina Aganovic, présidente de Mother Dirt. « Nous considérons que l'univers microbien est une partie essentielle de ce futur. Illustrer nos origines et ce qui nous constitue n'a jamais été aussi important pour faire avancer l'humanité. »

Tous les produits de Mother Dirt contiennent un maximum de dix ingrédients, sont à base de plantes, sans agent de conservation, et formulés pour être aussi bons pour l'environnement que pour le microbiome cutané. AO+ Mist améliore la texture et l'aspect de nombreux problèmes cutanés courants en seulement deux semaines d'utilisation, y compris la sensibilité, la pigmentation, la rugosité, le sébum, la sècheresse et l'odeur. L'utilisation continue du AO+ Mist réduit la dépendance vis à vis des produits conventionnels comme les savons et les déodorants et constitue une alternative saine et sure. Mother Dirt est exclusivement disponible chez Content Beauty & Wellbeing, Whole Foods UK, et sur motherdirt.com.

Mother Dirt est la première startup de biotechnologie orientée mission à créer une gamme de produits pour la santé de la peau qui restaurent et préservent de façon proactive les bonnes bactéries qui existent naturellement sur notre peau. Au cours du siècle dernier, la chimie moderne et les modes de vie contemporains (comme les agents de savonnage, produits chimiques et agents de conservation présents dans les savons et les produits nettoyants) ont promu la notion que toutes les bactéries sont nocives, et que « propre » et « stérile » signifient toujours sains. Au contraire, la peau a besoin de bonnes bactéries pour être saine, comme c'est le cas pour d'autres parties du corps telles que l'intestin.

