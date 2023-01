Moto, Quadriciclo, Bicicleta Dobrável e Skate Elétrico, conheça os lançamentos da Two Dogs

Produtos diferenciados aliam diversão e mobilidade para diferentes públicos

CURITIBA, Brasil, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Two Dogs, marca nacional pioneira na venda de skates, patinetes e bicicletas elétricas, acaba de lançar modelos voltados para diferentes públicos: adolescentes e adultos.

1 - Mini Quadriciclo Thunderbolt 800w

R$ 8.390,00

O Thunderbolt é o novo Off Road para os pequenos grandes aventureiros. Um elétrico bivolt, com baixo ruído e muita diversão.

Com piloto até 60 kg, a velocidade dele pode ser controlada em três níveis. Os racks traseiros e dianteiros reforçam o visual mais aventureiro, além de ser um utilitário de bagagem na parte traseira.

2 - Mini Moto Elétrica Dirt EMX 800w

R$ 7.990,00

Uma outra opção de presente para as crianças é a Mini Moto Elétrica Dirt EMX 800w, que é inspirada nas motos de trilha, ideais para o início de pequenas grandes aventuras. A EMX tem um motor com potência de 800w e capacidade para condutor de até 70kg.

E tem mais! Ela é bivolt, movida à energia limpa e o tempo de recarga fica entre 6 e 8 horas, proporcionando uma autonomia de até 22 km.

3 - Bicicleta Dobrável Pliage Retro

R$ 1.890,00

Para o público nostálgico, a marca lançou a Bicicleta Dobrável Pliage Retro, modelo que resgata traços da época em uma nova versão retrô.

O modelo com quadro e pedais dobráveis é ideal para mobilidade, trabalho e diversão. Por ter um design compacto - pesa apenas 13 Kg - pode ser guardada em pequenos espaços e transportada em diferentes veículos como ônibus e uber. E você pode optar pela versão elétrica para ter um passeio mais turbinado.

4 - Skate Elétrico Street Hawk 500w

R$ 2.690,00

Pesando apenas 4kg, o skate é leve, estiloso e pode ser levado na mochila ou carregado por sua alça lateral no deck embarcando com você em qualquer aventura!

Um transporte alternativo e completo, com shape de madeira e lixa antiderrapante, bateria de lítio, sistema de freio EBS e um controle sem fio. O Skate tem proteção a água e poeira de nível IP54, garantindo um rolê urbano com agilidade, diversão e estilo.

Saiba mais detalhes destes produtos no site oficial da Two Dogs: https://twodogs.com

