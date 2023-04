Motorcycle Safety Foundation lanza el manual básico RiderCourse Handbook en español en Kindle Store

IRVINE, California, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El manual básico en español RiderCourse de Motorcycle Safety Foundation ya está disponible en Amazon Kindle Store. Tanto las versiones en español como en inglés están disponibles por $2.99 cada una y forman parte de la estrategia continua de MSF para ampliar la educación y la capacitación de los motociclistas.

"Esta es la primera vez que ponemos el manual a disposición del público en español e inglés", afirmó Robert Gladden, vicepresidente de operaciones de capacitación para la Motorcycle Safety Foundation. "Estos manuales son excelentes herramientas de capacitación para los nuevos motociclistas y se pueden utilizar junto con el RiderCourse básico de MSF o en países sin cursos prácticos de MSF, donde los conductores pueden usar estos manuales a fin de ayudar a desarrollar estrategias mentales para manejar el riesgo, comprender los requisitos físicos para la conducción y desarrollar sus habilidades y técnicas de conducción".

Motorcycle Safety Foundation® es el desarrollador reconocido a nivel internacional del sistema integral y basado en investigaciones Rider Education and Training System (RETS). Los planes de estudio de RETS promueven el aprendizaje permanente de los motociclistas y el desarrollo profesional continuo de los RiderCoaches certificados y otros instructores. MSF también participa activamente en relaciones gubernamentales, investigación en materia de seguridad, campañas de sensibilización pública y prestación de asistencia técnica a los programas de capacitación y concesión de licencias estatales. MSF trabaja con el gobierno federal, los organismos estatales, los militares y otras entidades para ofrecer capacitación en todos los niveles de habilidades, a fin de que los usuarios puedan disfrutar de una vida entera de motociclismo seguro y responsable. Las normas establecidas por MSF han sido reconocidas en todo el mundo desde 1973.

MSF es una organización sin fines de lucro patrocinada por American Honda Motor Co., Inc.; BMW Motorrad USA; BRP, Inc.; Harley-Davidson Motor Company, Inc.; Indian Motorcycle; Kawasaki Motors Corp., U.S.A.; KTM North America, Inc.; Suzuki Motor of America, Inc.; Triumph Motorcycles America; y Yamaha Motor Corporation, U.S.A. Para obtener información sobre seguridad o inscribirse en un MSF RiderCourse básico cerca de usted, o para obtener más información sobre las numerosas otras ofertas de cursos de MSF, visite MSF-USA.org o llame al (800) 446-9227. Siga a @msf__usa para mantenerse al día con MSF en Twitter e Instagram.

