motormindz expande sua presença em consultoria industrial global para mais de 32 países para a especialidade "Boots on the Ground"

TROY, Michigan, 22 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- motormindz, Inc., a principal consultoria de negócios de risco do setor automotivo, anunciou hoje uma expansão mundial estratégica para mais de 32 países na América do Norte e do Sul, Reino Unido, Europa, Oriente Médio, África e regiões da Ásia-Pacífico.

"Esta mudança é um componente fundamental de nosso plano estratégico global e marca a transição da formação de parcerias estratégicas geo focadas para uma infraestrutura formalizada que visa fornecer uma solução global de fonte única de ponta a ponta para nossos clientes", disse Jeff Van Dongen, CEO da motormindz.

A expansão global oferecerá recursos locais para orientar e ajudar os clientes da motormindz do mundo todo, trazendo uma perspectiva local para os desafios e oportunidades únicas que existem em cada região geográfica.

"A expansão oferece uma oportunidade para nossos clientes não apenas acessarem uma abordagem nativa para cada região, mas também para explorarem toda a rede global de executivos, tecnólogos e consultores da motormindz no setor automotivo", disse Alan Harris, diretor global da motormindz.

"Os desafios que nosso setor está enfrentando exigem o tipo de fornecimento global imediato de soluções, escalonamento e agilidade de lançamento no mercado que a motormindz pode ajudar a fornecer. Isso nos dá extrema flexibilidade e agilidade para atender com sucesso a essas necessidades em escala para nossos clientes OEM e seus fornecedores", afirmou Tristan-Mason Smith, diretor global da motormindz.

Impulsionado por uma demanda cada vez maior dos consumidores por experiências de compra e posse seguras e sem atrito – investimentos em OEM, investimentos de risco e capital privado, tanto nas tecnologias ACES quanto na de Varejo Moderno continuam a crescer rapidamente.

"O número de provedores de tecnologia que desenvolvem soluções para a indústria automotiva nunca foi tão grande. Em um espaço cada vez mais concorrido, os provedores tentam se diferenciar resolvendo problemas menores e mais diversos. Nossos clientes dependem de nós para alavancar nossa experiência operacional para ajudar a obter, validar e integrar as tecnologias certas com o objetivo de resolver seus desafios mais críticos. A infraestrutura global da motormindz ajudará nossos clientes a conseguir o equilíbrio correto entre o presente e o futuro, regional e globalmente", disse Martin Wilson, diretor global da motormindz.

A motormindz é a principal consultoria de risco do setor automotivo que atende a OEMs, provedores de tecnologia, mobilidade e varejo automotivo. Uma rede global de executivos e tecnólogos automotivos montada em um modelo que oferece alavancagem operacional única e acesso estratégico para transformar tecnologias novas e emergentes em soluções comprovadas. Para mais informações, acesse www.motormindz.com/global.

