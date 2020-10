Motorola Solutions apresenta pela primeira vez no Brasil carro com 'Centro de Comando Móvel Integrado' para segurança pública

SÃO PAULO, 20 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Motorola Solutions mostra pela primeira vez no Brasil o MOTOROLA COP durante a 3ª edição do Simpósio Internacional de Segurança – Edição Online, entre os dias 19 e 21 de outubro. Trata-se de um veículo (van) que reúne de forma inédita as mais modernas tecnologias de Segurança Pública em um único local, totalmente integradas. O automóvel promove conexão com rádios, internet, 4G, traz diversos tipos de câmeras de segurança e recursos inteligentes capazes de detectar temperatura das pessoas, uso de máscaras etc. O evento é realizado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF).

Por ser móvel, o MOTOROLA COP tem a missão de levar tecnologias avançadas para qualquer lugar que tenha situações e operação de missão crítica. O veículo pode se conectar a diversos sistemas pré-existentes, como redes de rádio (P25, TETRA e DMR) e internet, aumentando a integração entre diversas equipes em diversos padrões de comunicação. Se não houver nenhum tipo de conexão local, o próprio carro pode criar uma "bolha" de LTE (4G) dedicada à operação, sem a necessidade de redes pré-existentes.

Além disso, o veículo traz os sistemas de vídeo da Motorola, incluindo soluções da Avigilon e da WatchGuard, como as câmeras corporais e fixas nas viaturas, com capacidade de captação de longa distância, medição de temperatura térmica, inteligência artificial aplicada ao monitoramento e recursos capazes de detectar o uso de máscaras e o distanciamento social. Os sistemas ainda incluem softwares para o armazenamento e gerenciamento das imagens na nuvem com certificações que permitem que sejam utilizadas em futuras investigações.

Com soluções de software e hardware a Motorola Solutions cria um ecossistema integrado e móvel para entregar em tempo real informações críticas para as forças de segurança.

Edison Ambrósio, diretor de Vendas para Governo na Motorola Solutions, realizou a palestra sob o tema: "Como as Soluções Integradas estão Revolucionando o Futuro das Missões Críticas", disponível AQUI.

FONTE Motorola Solutions

SOURCE Motorola Solutions