Motorola Solutions e GlobalFoundries anunciam acordo para fornecimento de chips

A tecnologia do chip da GF permite comunicação clara e interoperável em rádios móveis terrestres (LMR)

SÃO PAULO, 3 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A GlobalFoundries Inc. (GF) (Nasdaq: GFS) e a Motorola Solutions (NYSE: MSI) anunciaram um acordo de longo prazo para garantir o fornecimento de soluções inovadoras em chips para rádios Motorola Solutions, que são amplamente utilizados por organizações de segurança pública, infraestrutura crítica e empresariais em todo o mundo.

A Motorola Solutions é uma fornecedora líder mundial em rádios bidirecionais para profissionais que atuam nas linhas de frente, fornecendo comunicações de emergência de forma segura, flexível e confiável. Vários chips críticos que a empresa projeta para seus rádios profissionais, comerciais e para segurança pública são fabricados em Vermont pela GF, líder mundial na fabricação de produtos de silício-germânio (SiGe), usados em gerações de redes sem fio e com fio. A tecnologia do processo SiGe da GF permite comunicações altamente confiáveis, de longo alcance, seguras e claras, essenciais para a polícia, bombeiros e outros agentes das linhas de frente.

"Milhões de oficiais de campo, concessionárias, fornecedores de infraestrutura e organizações confiam nos rádios da Motorola Solutions para comunicações diárias e de emergência, e é essencial mantermos o fornecimento desses componentes críticos", diz Scott Mottonen, vice-presidente sênior de Produtos da Motorola Solutions. "Nosso relacionamento de longo prazo com a GF proporciona capacidades importantes, fabricação confiável baseada nos EUA e a garantia de que continuaremos a atender às necessidades de segurança dos nossos clientes em todo o mundo".

"Nosso compromisso em desenvolver e fabricar tecnologias de missão crítica que levam o diferencial dos nossos produtos aos clientes está em nosso DNA. Com acordos de longo prazo, garantimos um fornecimento seguro de chips essenciais e altamente confiáveis usados em milhões de produtos de missão crítica em todo o mundo. Um grande exemplo disso é a nossa colaboração com a Motorola Solutions em seus rádios bidirecionais, que têm a confiança de agentes de campo em todo o mundo", explica o Dr. Bami Bastani, vice-presidente sênior e gerente geral da Unidade de Negócios Estratégicos de infraestrutura Móvel e Sem Fio da GF. "Temos o prazer de servir a indústria com soluções completas, mas também com inovações em tecnologia de frequência de rádio (RF) que oferecem baixo ruído, alta potência e eficiência para permitir comunicações claras e de longo alcance em situações muito desafiadoras".

Sobre a GF

A GlobalFoundries (GF) é um dos líderes mundiais na fabricação de semicondutores. A GF está redefinindo a inovação e fabricação de semicondutores por meio do desenvolvimento e fornecimento de soluções tecnológicas de processo de pleno funcionamento que proporcionam desempenho líder em mercados de alto crescimento. A GF oferece uma combinação única de design, desenvolvimento e serviços de fabricação. Com mão-de-obra talentosa e diversificada e escala de fabricação nos EUA, Europa e Ásia, a GF é uma fonte tecnológica confiável para seus clientes em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.gf.com.

Sobre a Motorola Solutions

A Motorola Solutions é líder global em segurança pública e empresarial. Nossas soluções em comunicações de rádio móvel terrestre, segurança por vídeo e software de centro de comando e controle, com o apoio dos serviços gerenciados e de suporte, criam um ecossistema tecnológico integrado para ajudar a aumentar a segurança da população e tornar as empresas mais produtivas e seguras. Na Motorola Solutions, estamos iniciando uma nova era em segurança pública e empresarial. Saiba mais em www.motorolasolutions.com

FONTE Motorola Solutions

SOURCE Motorola Solutions