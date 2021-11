Motorola Solutions fornece comunicações totalmente integradas para ampliar segurança no Pará

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP), escolheu a Motorola Solutions (NYSE: MSI) para modernizar suas comunicações de missão crítica para conectar todas as agências do segundo maior estado brasileiro em território. A implantação faz parte da iniciativa "Falando por todo o Pará", que tem como objetivo equipar as agências governamentais e de segurança pública do estado com tecnologias avançadas de rádio APCO P25 da Motorola Solutions para permitir uma resposta de emergência mais rápida e eficaz, reduzir o crime e proteger melhor os oito milhões de cidadãos do estado.

A paisagem diversificada do Pará, abrangendo mais de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, desde cidades populosas à remota e densa floresta amazônica, apresenta desafios únicos para serviços de emergência que destacam ainda mais a importância de comunicações confiáveis para o pessoal da linha de frente. Agora, as agências de segurança pública podem contar com cobertura, gerenciamento e despacho eficazes em padrões de comunicação de missão crítica, enquanto anteriormente, suas comunicações eram limitadas a redes comerciais.

O projeto da rede padrão APCO P25 da Motorola Solutions está focado em garantir que os agentes em campo do Pará estejam perfeitamente conectados com comunicações confiáveis, seguras e resilientes por centenas de quilômetros em todo o estado. A solução, que inclui 2.000 rádios portáteis APX900 e 23 estações repetidoras, permitirá a interoperabilidade crítica entre as diferentes agências do estado, incluindo Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, serviços prisionais e agentes de trânsito. Todas integradas em uma rede, as equipes das agências serão capazes de coordenar seus serviços essenciais do dia a dia, bem como se mobilizar e escalar rapidamente para responder a grandes eventos.

"Já colhemos benefícios na primeira fase do projeto com maior operacionalidade em nossas ações policiais, beneficiando as regiões Norte e Nordeste do Pará, e mais adiante teremos cobertura total do Estado", diz o Tenente Coronel Odiney Nogueira, chefe da Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (Ditel). "Com a tecnologia da Motorola Solutions podemos agora estender o alcance de nossas comunicações a níveis que nunca imaginamos".

"Comunicações integradas, claras e seguras fazem a diferença ao combater o crime e manter as comunidades mais seguras, especialmente em estados grandes como o Pará, onde os recursos precisam ser gerenciados com alto nível de eficiência para fornecer serviços nos locais mais necessários", diz Elton Borgonovo, presidente da Motorola Solutions Brasil. "O Pará tem uma clara missão de trazer segurança à sua população e estamos orgulhosos que nossa tecnologia foi selecionada como uma importante ferramenta dessa estratégia para se tornar um estado mais seguro".

Sobre a Motorola Solutions

Motorola Solutions é líder global em inteligência analítica e em comunicações de missão crítica. Nossas tecnologias em comunicações de rádio móvel terrestre de missão crítica, software de centro de comando, vídeo segurança e vídeo analítica, com o apoio dos serviços gerenciados e de suporte, tornam as comunidades mais seguras e ajudam as empresas a permanecerem produtivas e seguras. Na Motorola Solutions, estamos iniciando uma nova era em segurança pública e empresarial. Para mais informações, visite www.motorolasolutions.com

FONTE Motorola Solutions

Related Links

http://www.motorolasolutions.com



SOURCE Motorola Solutions