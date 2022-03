Motorola Solutions lança o MOTOTRBO R7

Rádio digital bidirecional oferece áudio aprimorado, bateria com 28 horas de duração e design robusto, ideal para ambientes ruidosos

SÃO PAULO, 11 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Motorola Solutions (NYSE: MSI) lança o MOTOTRBO R7, um rádio digital bidirecional com recursos avançados de áudio e um design fino e robusto para conectar equipes em ambientes barulhentos, rústicos e dinâmicos.

As comunicações por voz do MOTOTRBO R7 funcionam no padrão de rádio móvel digital (DMR) e oferecem fala nítida e clara, com cancelamento de ruído de nível industrial, supressão automática de feedback e ajuste automático de volume com base no ruído de fundo. As informações críticas e detalhadas são exibidas na tela inicial, evitando que o operador passe por diversas telas para acessar alertas ou mensagens de texto. O dispositivo pode ser programado e atualizado via Wi-Fi para reduzir o tempo de inatividade e é possui bateria com duração de até 28 horas.

"A clareza e a cobertura das comunicações de rádio são algumas das principais preocupações, seja em uma fábrica ou em um complexo de mineração, pois afeta diretamente a segurança e a eficiência operacional", explica Katja Millard, vice-presidente de Produtos Empresariais da Motorola Solutions. "Os funcionários que trabalham com maquinário pesado ou subterrâneo podem ouvir em alto e bom som as comunicações por voz no MOTOTRBO R7, sem sair de suas estações ou parar a linha de produção. O design robusto do rádio é ideal para uso no chão de fábrica e poços subterrâneos porque resiste à poeira, respingos, quedas e ao desgaste do uso diário".

O MOTOTRBO R7 é facilmente conectado a uma variedade de sensores por meio do padrão DMR (Rádio Digital Móvel) e bluetooth e pode ser integrado aos sistemas de segurança por vídeo e controle de acesso. Isso permite que a equipe de segurança receba notificações no dispositivo quando houver tentativas não autorizadas de acessar áreas seguras ou quando detectar portas que ficaram abertas. Operadores de plantas e trabalhadores de campo podem receber alertas críticos quando altos níveis de gases perigosos são detectados e reagir rapidamente para ajudar a segurança de todos.

Sobre a Motorola Solutions

A Motorola Solutions é líder global em inteligência analítica e em comunicações de missão crítica. Nossas tecnologias em comunicações de rádio móvel terrestre de missão crítica, software de centro de comando, segurança análises por vídeo, com o apoio dos serviços gerenciados e de suporte, tornam as comunidades mais seguras e ajudam as empresas a permanecerem produtivas e seguras. Na Motorola Solutions, estamos iniciando uma nova era em segurança pública e empresarial. Para mais informações, acesse www.motorolasolutions.com

