Motorola Solutions lança rádio inteligente APX NEXT com tecnologia inovadora para Segurança Pública

O APX NEXT faz parte do portfólio APX P25 de missão crítica da Motorola Solutions e é o primeiro desta linha a apresentar uma tela sensível ao toque com interface de usuário projetada especificamente à segurança pública. Seu touchscreen pode ser utilizado mesmo molhado e com uso de luvas e o equipamento permite acesso de um toque para controle de rádio, comandos grandes em tela e interface de usuário otimizada para navegação rápida. O assistente inteligente ViQi possibilita que os usuários gerenciem rapidamente os controles de rádio por meio de comandos de voz simples e intuitivos.

O rádio é a primeira ferramenta das equipes de segurança quando entram em ação e 100% da atenção desses profissionais precisa estar nas pessoas e nos eventos ao redor. A integração do APX NEXT e ViQi permite que os agentes em campo mantenham os olhos no que está acontecendo, enquanto conseguem compartilhar e obter as informações críticas necessárias a fim de ajudar e proteger a população.

"O APX NEXT representa nossa expertise em projetar e desenvolver soluções de missão crítica para socorristas. Ele foi criado após milhares de horas de observação da nossa equipe sobre como as forças policiais trabalham para garantir o fornecimento do que esses agentes realmente precisam. Intuitivo, inteligente e robusto, o APX NEXT tem um desempenho confiável, mesmo nas condições mais desafiadoras, ajudando os profissionais da linha de frente a trabalhar com segurança e proteger vidas", diz Elton Borgonovo, presidente da Motorola Solutions Brasil.

APLICATIVOS DE SERVIÇOS DO APX NEXT

O novo rádio inteligente utiliza LMR para comunicação de voz de missão crítica e banda larga LTE para entregar dados aos novos aplicativos de serviços, incluindo:

SmartConnect : O APX NEXT detecta quando um sinal LMR está baixo e muda automaticamente para conectividade de banda larga LTE, garantindo a continuidade das comunicações de voz Push-To-Talk (PTT). Ele então volta para LMR quando o sinal retorna sem a necessidade de intervenção do usuário, garantindo foco na situação em campo e melhor desempenho nas operações, sem paralisações.

: O APX NEXT detecta quando um sinal LMR está baixo e muda automaticamente para conectividade de banda larga LTE, garantindo a continuidade das comunicações de voz Push-To-Talk (PTT). Ele então volta para LMR quando o sinal retorna sem a necessidade de intervenção do usuário, garantindo foco na situação em campo e melhor desempenho nas operações, sem paralisações. SmartProgramming: o software do rádio e os dados de configuração podem ser atualizados rapidamente em banda larga, mesmo quando um policial está usando o rádio inteligente. Isso significa que o APX NEXT passa menos tempo em manutenção e mais tempo em campo.

Mais sobre o ViQi

ViQi é um serviço de aplicativo disponível no APX NEXT e será integrado a outras soluções à medida que a empresa continua a pesquisar e a colaborar com os usuários com objetivo de buscar novas maneiras de agilizar os fluxos de trabalho dos oficiais e a orientar as decisões por meio de Inteligência Artificial e Machine Learning. Ele estará disponível também em português.

A Motorola Solutions está trabalhando em futuros recursos do ViQi, como assistente virtual para segurança pública, solicitar assistência ao veículo, registro de depoimentos de testemunhas e tradução de fala em idioma estrangeiro.

Sobre a Motorola Solutions

A Motorola Solutions é líder global em segurança pública e privada. Nossas tecnologias em comunicações de rádio móvel terrestre de missão crítica, segurança de vídeo e controle de acesso e software de centro de comando, com o apoio dos serviços gerenciados e de suporte, criam o ecossistema de tecnologia mais integrado para tornar as comunidades mais seguras e ajudar as empresas a se manterem produtivas e seguras. Na Motorola Solutions, estamos inaugurando uma nova era em segurança pública e empresarial. Para mais informações, acesse www.motorolasolutions.com

Media Contact:

Gina Paola Acosta

Communications Manager for Latin America & the Caribbean

Motorola Solutions

[email protected]

+57 3108806688

Capital Informação

Juliana Ornellas – [email protected]

Ricardo Varoli – [email protected]

Luciane Bernardi – [email protected]

MOTOROLA, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1606972/APX_NEXT.jpg

FONTE Motorola Solutions

Related Links

http://www.motorolasolutions.com



SOURCE Motorola Solutions