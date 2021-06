Motorola Solutions lança solução de detecção de armas escondidas

A solução foi projetada para permitir que até 3600 visitantes por hora passem caminhando por um dos sistemas de escaneamento sem a necessidade de revista ou esvaziar bolsos e mochilas, pois a tecnologia é capaz de distinguir itens pessoais e armas. Se uma ameaça for detectada, um alerta é exibido em um tablet mostrando aos operadores de segurança a localização da possível ameaça no corpo da pessoa ou na mochila. Os alertas são enviados diretamente ao sistema de gerenciamento de vídeo Avigilon Control Center (ACC) da Motorola Solutions, que automaticamente notifica e compartilha vídeo em tempo real para que a equipe de segurança do estabelecimento possa tomar medidas imediatas.

"Por meio da IA, estamos automatizando e unificando os fluxos de trabalho para proteger melhor as pessoas contra ameaças de violência", disse John Kedzierski, vice-presidente sênior de Segurança por Vídeo e Análises da Motorola Solutions. "A Detecção de Armas Escondidas é um excelente exemplo de como a tecnologia pode ajudar as empresas a evitar que as ameaças se transformem em tragédias".



Além disso, os níveis de sensibilidade da solução CWD podem ser ajustados para se adaptarem às necessidades de segurança de um estabelecimento com base em seus cenários de previsão de ameaças. Esse recurso permite que a tecnologia identifique e sinalize novos perfis de ameaças ao longo do tempo, e permite que a equipe de segurança gerencie dados e conhecimentos que ajudam a proporcionar uma experiência segura e positiva para os visitantes e para os profissinais.



A solução CWD da Motorola Solutions já está disponível na América do Norte. Para mais informações sobre o ecossistema de tecnologia integrada da Motorola Solutions para estabelecimentos, entre em contato com o departamento de vendas.

