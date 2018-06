Motorsport Network et les 24 Heures du Mans lancent un championnat d'eSport

Plus grande course au monde, les 24 Heures du Mans et leur organisateur l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) ont formé une joint-venture dans le domaine de l'eSport avec Motorsport Network, dont les plateformes représentent le plus grand public de passionnés de sports mécaniques et d'automobile au monde. Cette puissante nouvelle plateforme se nommera Le Mans eSport Series.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/706412/Le_Mans_esports_series_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/706411/Motorsport_esports.jpg )

Ce championnat en ligne sera lancé le 18 août pour coïncider avec la manche du Championnat du monde d'Endurance de la FIA à Silverstone (6 Heures de Silverstone - 19 août). Plusieurs événements qualificatifs hors ligne vont également avoir lieu lors de la manche WEC de Fuji (Japon) en octobre pour les qualifications asiatiques, à l'Autosport International Show de Birmingham en janvier pour les préliminaires de l'Europe et du Moyen-Orient, et à Sebring (Floride) en mars pour celles des Amériques.

Les concurrents tenteront de se qualifier pour la grande finale, qui aura lieu lors du week-end des 24 Heures du Mans 2019.

L'événement est ouvert à toutes les catégories de concurrents, des pilotes à la pointe de l'eSport aux gamers amateurs du monde entier. Les plus rapides sur le jeu en ligne auront par ailleurs l'opportunité de rencontrer et de courir contre les meilleurs pilotes de la plus grande course d'Endurance au monde.

"Nous sommes ravis de pouvoir lancer ce nouveau championnat d'eSport lors de notre rendez-vous britannique en août", déclare Gérard Neveu, PDG FIA WEC. "Grâce au sondage mondial des fans que nous avons mené l'an dernier, nous savons avoir un nombre croissant de jeunes fans qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ce championnat nous permet de créer et développer une communauté eSport de gamers, spécifique à l'Endurance."

"Ces jeunes fans connaissent déjà les stars de notre paddock, les voitures qu'elles pilotent et les circuits sur lesquels nous nous rendons. Cela nous permet de leur parler directement par un biais qu'ils adorent, et qu'ils maîtrisent parfaitement ! Pourquoi ne pas imaginer à l'avenir une rencontre entre ces futurs experts du gaming avec certains de nos pilotes de pointe ? Peut-être même à la Grande Finale du championnat, qui coïncidera avec la dernière manche de la Super Saison du WEC : les 24 Heures du Mans, en juin prochain."

"Ce partenariat excitant avec la plus grande course au monde souligne la force de rassemblement de Motorsport Network. Il s'agit d'un message clair concernant notre intention d'amener les sports mécaniques à une nouvelle audience et d'offrir à des millions de fans et clients de par le monde une nouvelle façon de se passionner pour le sport", a déclaré James Allen, Président de Motorsport Network.

"Le sport mécanique dispose d'audiences passionnées de par le monde depuis plus d'un siècle, mais une nouvelle frontière est en train de s'ouvrir avec l'eSport et l'ampleur de l'opportunité commerciale au point de rencontre entre technologie et sport est très claire," poursuit James Allen. "En tant que plus grande plateforme de sports mécaniques au monde, nous voyons l'eSport comme une pièce centrale de notre stratégie de croissance et sommes ainsi le partenaire naturel pour cette course épique. Les 24 Heures du Mans sont proches de mon cœur pour de nombreuses raisons, notamment de par le fait que mon père fut une victoire en catégorie en 1961. J'ai grandi avec ses histoires et suis chanceux d'avoir eu l'opportunité de couvrir la course à de nombreuses reprises pour la télévision".

A propos des Le Mans eSports Series

Les Le Mans eSports Series se baseront sur la plateforme de Forza Motorsport en partenariat avec Microsoft. Les évènements et le format seront gérés par la plateforme la société eSport parisienne Glory4Gamers. La discipline verra l'apparition de nombreuses innovations et de détails authentiques pour enthousiasmer et défier les gamers. Plus de détails sur les Le Mans eSports Series, son format, les prix mis en jeux et les fonctionnalités uniques mises en place seront révélés lors de la conférence de presse de la manche WEC de Silverstone, en août. Pour plus d'informations et enregistrer votre intérêt, rendez-vous sur http://www.lemansesports.com.



