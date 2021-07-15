Mott представляет газоочистители серии MGP

Высочайшие стандарты очистки

ФАРМИНГТОН (шт. Коннектикут), 15 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Mott представила новинки в линейке своей продукции для фильтрации с высокой степенью очистки и регулирования расхода газа — газоочистители серии MGP. Новые модели обеспечивают высокий и сверхвысокий уровень очистки газовых смесей. Многофункциональные очистители разработаны как для точечного использования, так и для применения в комплекте с учетом строгих требований к очистке.

Газоочистители Mott серии MGP защищают расположенное далее оборудование и обеспечивают непрерывность производственного процесса на предприятиях по изготовлению полупроводников, удаляя газообразные примеси и фильтруя частицы размером до 1,5 нм для увеличения выхода продукции при производстве пластин. Технология очистки рассчитана на широкий выбор классов наполнителей, позволяющий устранять практически любые примеси из технологического потока. На многих моделях предусмотрена заводская рекуперация, а уровень чистоты смеси на выходе составляет менее 100 частиц на триллион.

Компания Mott распространяет свою продукцию через международную сеть дистрибьюторов средств для обеспечения высокой степени очистки газовых смесей.

Информация о компании Mott: На протяжении более 60 лет компания Mott стремится совершать технологические прорывы, открывая новые возможности для отрасли. Продукция компании Mott, предназначенная для высокоточной фильтрации и измерения расхода жидкости, в два раза эффективнее при использовании в критически важных ситуациях, от оснащения экспедиций на Марс до имплантации медицинских устройств. Штаб-квартира компании Mott расположена в Фармингтоне (шт. Коннектикут). Компания находится в 100% владении сотрудников, а ее представительства открыты по всему миру. Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.mottcorp.com

Patty Cruickshanks (Пэтти Крукшанкс), отдел сбыта и маркетинга

Mott Corporation

860-747-6333 x3039

[email protected]

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