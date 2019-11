Moutai Group vê emergente da escassez de oferta em mercados estrangeiros em 2019

Com o crescimento da popularidade do Moutai em todo o mundo a cada ano, no ano passado a produtora de licores notou uma tendência rumo a uma escassez na oferta em mercados estrangeiros. Como o desequilíbrio entre a oferta e a demanda continua a crescer, em 2019 o Moutai pela primeira vez experimentou uma escassez na oferta em mercados estrangeiros.

O presidente do Moutai Group e secretário do comitê do partido, Li Baofang, disse: "É uma das mudanças mais significativas que vimos nos mercados estrangeiros desde que o Moutai se recuperou no mercado interno, a partir de 2016. Ela serve como um forte testemunho das promoções eficazes do Moutai em mercados estrangeiros, nos últimos anos. Com a crescente popularidade do Moutai entre consumidores de todo o mundo, com sucesso expandimos nossa presença em mercados fora da China, a graças aos incansáveis esforços de todos de longa data da parte de todos do Moutai Group".

O Sr. Li acrescentou: "Faltam apenas 50 dias para 2020. O Moutai muito provavelmente alcançará vendas de 100 bilhões de yuanes (aproximadamente US$ 14 bilhões) até o fim deste ano, completando nosso 13º plano quinquenal antes do prazo. Como resultado, estamos aptos a iniciar a preparação do nosso 14º plano quinquenal mais cedo". Ele acrescentou: "Com base nessas considerações, nós definimos 2020 como o Ano do Fortalecimento de Nossa Fundação".

"Com o crescimento contínuo da popularidade do Moutai em mercados internacionais, nós vamos consistentemente apoiar a Iniciativa Cinturão e Estrada e nos adequarmos à missão maior da iniciativa. Estamos animados para a conquista de resultados frutíferos nos próximos anos, e acreditamos que estamos no caminho certo para criar um futuro promissor para a marca Moutai".

O gerente-geral do Moutai Group e secretário-adjunto do comitê do partido, Li Jingren, disse: "Esperamos que nossos distribuidores estrangeiros continuem a apoiar o crescimento futuro do Moutai e trabalhem estreitamente conosco para redesenhar os mercados estrangeiros por meio da construção de um consenso mais amplo e aperfeiçoamento de um entendimento melhor da cultura do Moutai, à medida que buscamos entender melhor cada cultura de mercado em torno do consumo de bebidas alcóolicas".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031604/2019_overseas_distributors_conference_of_Kweichow_Moutai_Group.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031605/Kweichow_Moutai_Group_Li_Baofang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031606/Kweichow_Moutai_Group_Li_Jingren.jpg

FONTE Kweichow Moutai Group

SOURCE Kweichow Moutai Group