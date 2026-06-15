MOVA remporte le prix Red Dot Design 2026 pour ses tondeuses robotisées intelligentes et innovantes

BERLIN, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- La marque MOVA, leader mondial de l'innovation pour la maison intelligente, est fière d'annoncer que ses tondeuses robotisées ont remporté le prix Red Dot 2026. La gamme primée comprend deux séries phares conçues pour répondre aux divers besoins des jardins : la série LiDAX Ultra AWD et la série LiDAX Ultra.

La série MOVA LiDAX Ultra AWD : un concentré de puissance pour les terrains difficiles

MOVA Robotic Lawn Mowers Win 2026 Red Dot Design Award

Lauréate du prix Red Dot, la série MOVA LiDAX Ultra AWD est spécialement destinée aux jardins présentant d'importants dénivelés. Cette série inaugure la technologie UltraDrive™, qui permet au robot de maîtriser les terrains complexes et de gravir sans peine des pentes abruptes pouvant atteindre 38,6°. En associant un puissant système de transmission intégrale à la télédétection par laser (LiDAR) en 3D à 360° et à la technologie à double vision par IA, les tondeuses LiDAX AWD fonctionnent sans cinématique en temps réel et proposent une cartographie automatique assistée par IA pour une expérience entièrement automatisée. Ces modèles sont également équipés de la technologie UltraTrim™ 2.0, qui assure une coupe nette et précise des bordures sur tout le périmètre de la pelouse.

La série LiDAX Ultra AWD s'inspire de l'esthétique des avions de chasse, alliant un profil aérodynamique à des lignes fluides et épurées qui épousent parfaitement chaque module fonctionnel. Il en résulte un design incisif et moderne qui reflète la technologie de pointe du produit et son positionnement haut de gamme.

La série MOVA LiDAX Ultra : l'alliance entre intelligence avancée et design raffiné

Modèles phares de la gamme, les tondeuses de la série MOVA LiDAX Ultra ont été largement saluées pour leur capacité à concilier hautes performances et design soigné. Au cœur de leur intelligence se trouve le système UltraView™ 2.0, qui utilise la télédétection par laser (LiDAR) en 3D à 360° et la technologie à double vision par IA pour fournir une cartographie automatique rapide assistée par l'IA sans configuration complexe de la cinématique en temps réel.

La série Ultra est par ailleurs équipée de la technologie UltraTrim™ 1.0, qui intègre un disque mobile pour obtenir des finitions de haute précision sur les bordures. Grâce à une IA avancée capable de détecter plus de 300 types d'obstacles, le robot intègre une protection spécifique pour les animaux de compagnie tout en conservant des performances constantes sur les pentes et les terrains accidentés. Avec cette série, l'entretien extérieur des jardins d'une superficie allant jusqu'à 2 000 m² devient une expérience de pointe sans contrainte.

La série LiDAX Ultra se fonde sur une philosophie de conception minimaliste, dont les lignes nettes et raffinées renvoient à une vision élégante de la technologie moderne. Influencée par le langage stylistique automobile, sa silhouette aux lignes diagonales dynamiques lui confère une allure sportive, assurée et déterminée, même à l'arrêt.

« L'obtention de ce prix Red Dot témoigne de notre attachement à allier un design industriel haut de gamme à des performances pratiques à toute épreuve », a déclaré Ling Qin, responsable de la division mondiale « Tondeuses robotisées » chez MOVA. « Nous ne voulions pas simplement fabriquer une tondeuse ; nous voulions créer un partenaire hautement intelligent, capable de venir à bout des terrains les plus difficiles tout en restant incroyablement simple à utiliser. »

Gage de qualité exceptionnelle, le prix Red Dot est reconnu dans le monde entier comme l'une des distinctions les plus prestigieuses dans le domaine du design industriel. Le succès des tondeuses à gazon MOVA illustre les atouts globaux de la marque en matière de fonctionnalité, d'innovation et de conception axée sur l'utilisateur.

Pour en savoir plus sur les séries MOVA LiDAX Ultra AWD et LiDAX Ultra, rendez-vous sur https://www.mova.tech.

À propos de MOVA

MOVA est un leader mondial des solutions intelligentes haut de gamme alimentées par l'IA pour la maison. Nous créons des écosystèmes intelligents basés sur l'IA qui combinent technologie de pointe et chaleur humaine dans nos six scénarios clés : nettoyage de la maison, domotique d'extérieur, hygiène et soins personnels, appareils de cuisine, soins des animaux et purificateurs d'air. Nos innovations transforment les maisons en véritables foyers connectés, répondant ainsi à l'aspiration des familles du monde entier à une meilleure qualité de vie grâce à des solutions ciblées de première qualité. Raffiné, innovant, stylé : nous façonnons un avenir où l'intelligence décuple la beauté de l'humain.