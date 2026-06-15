Plusieurs tondeuses robotisées NexLawn raflent les prix iF Design Awards et Red Dot Design Awards 2026

BERLIN, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- NexLawn, une marque haut de gamme du groupe MOVA à la pointe de l'évolution du jardinage intelligent, est fière d'annoncer une prouesse historique dans le monde du design industriel. L'entreprise a remporté un total de six distinctions prestigieuses pour l'année 2026, dont deux iF Design Awards et quatre Red Dot Awards, marquant ainsi une étape importante pour l'ensemble de son écosystème de produits.

NexLawn Master X : l'avenir de la robotique d'extérieur

NexLawn Robotic Lawn Mowers Win the 2026 Red Dot Design Awards NexLawn Robotic Lawn Mowers Win the 2026 iF Design Awards

Le Master X, modèle primé qui s'est distingué lors du salon IFA 2025 en remportant les prix iF et Red Dot, marque un véritable tournant en transformant les tondeuses robotisées en assistants d'extérieur multifonctionnels. Construit sur un châssis 4x4 robuste de 25 cm de haut, il est équipé d'un bras rétractable sophistiqué pouvant s'étendre jusqu'à 77 cm pour effectuer des tâches complexes avec une grande précision. Grâce à des outils interchangeables tels que des pinces et des sécateurs, le Master X va bien au-delà de la simple tonte : il désherbe, ramasse les débris, récolte les fruits et peut même jouer avec les animaux de compagnie, intégrant ainsi de manière transparente la robotique de pointe dans le quotidien de la vie en plein air moderne.

Le Master X rompt avec les codes esthétiques traditionnels des outils, alliant une technologie de pointe à une esthétique industrielle affirmée. Son boîtier présente des surfaces fluides et incurvées, dans des finitions argentées et noires, rehaussées de touches de rouge qui créent un équilibre saisissant entre un style futuriste et une prestance digne d'un appareil professionnel.

Série NexLawn VIDAR : une navigation intelligente alliée à une puissance tout-terrain

La série VIDAR constitue le pilier de la gamme actuelle de NexLawn. Elle intègre la technologie NexDetect™, qui allie la vision stéréoscopique basée sur l'IA et le LiDAR 3D pour un fonctionnement sans fil et prêt à l'emploi. Les modèles VIDAR 800 et 1600 ont remporté les prix iF et Red Dot, salués pour leur design compact et le système de découpe NexTrim™, qui permet d'obtenir une précision de découpe de 3 cm, une référence dans le secteur. Par ailleurs, le modèle VIDAR 3000 AWD, un lauréat du prix Red Dot, a été conçu pour les terrains difficiles. Cette machine puissante à transmission intégrale franchit sans peine les pentes abruptes pouvant atteindre 38° (80 %), garantissant une coupe parfaite sur les terrains accidentés ou vallonnés où les tondeuses traditionnelles échouent souvent. Le VIDAR 3000 AWD s'inspire du sport automobile pour son design, avec un capot supérieur gris qui reprend les lignes nettes et angulaires d'un avion de chasse. Ses formes géométriques épurées lui confèrent une esthétique audacieuse et avant-gardiste, tandis que son centre de gravité bas, sa posture de plongeon et sa structure tout-terrain à quatre roues soulignent son caractère athlétique, sa puissance et son ancrage au sol.

Série NexLawn NAVIA : l'excellence professionnelle au service des grandes propriétés

Les modèles NAVIA 5000 et 5500 ont remporté le Red Dot Award pour leur capacité à entretenir de vastes espaces verts avec une efficacité digne des professionnels. Ces modèles sont équipés du système de positionnement intégré NexNav™, qui allie les technologies NRTK, la vision stéréoscopique basée sur l'IA et le LiDAR à 360°, pour offrir un positionnement en temps réel et une tonte impeccable, sans aucun souci de signal. Au-delà de l'entretien courant de la pelouse, la série NAVIA veille sur votre maison par tous les temps. Elle fait office de sentinelle de sécurité, assurant une surveillance vidéo en temps réel et effectuant des patrouilles autonomes afin de garantir la sécurité des grandes propriétés. Inspirée par la silhouette épurée des avions de chasse, la série NAVIA allie des performances de niveau professionnel à une esthétique raffinée. Ses contours dynamiques et fluides laissent entrevoir la puissance de la transmission intégrale qui se cache sous le capot, affirmant une capacité à affronter n'importe quel terrain sans crainte.

L'iF DESIGN AWARD et le Red Dot Award sont reconnus comme les labels de qualité en matière de design les plus prestigieux au monde. Les nombreuses distinctions remportées par NexLawn soulignent sa position de leader mondial dans le secteur du matériel intelligent et de la robotique.

Pour en savoir plus sur les modèles NexLawn VIDAR, la série NAVIA et le Master X, rendez-vous sur https://nexlawn.com.

À propos de NexLawn

NexLawn est une marque de technologie grand public à la pointe de l'innovation, qui répond aux besoins variés des particuliers, des professionnels et des passionnés de technologie. Au-delà des tondeuses robotisées, NexLawn élargit son offre à toute une gamme de technologies intelligentes pour l'extérieur, créant ainsi des expériences plurielles et incitant les gens à adopter un mode de vie de nouvelle génération.