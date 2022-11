Movember : À deux doigts du bonheur avec CerHom

PARIS, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Movember, ONG mondiale pour la santé masculine et Cerhom l'association de lutte contre les cancers masculins en France, lancent une campagne vidéo de sensibilisation du dépistage précoce du Cancer de la Prostate avec un parti pris original en présentant le film :

Après les deux opus de « Un vrai film de boules » et «Le Coup de la Panne", Antoine de Bujadoux met en scène Philippe du Janerand, qui continue de s'engager, année après année, pour casser le silence qui entoure les cancers masculins.

Le cancer de la prostate touche, en effet, chaque année environ 58000 hommes en France (8000 décès) et pourtant on l'évoque très peu dans les médias. Pour la simple et bonne raison que cette maladie touche la virilité de l'homme et que malheureusement les hommes ne sont pas encore aussi courageux que la gente féminine pour en parler.

Par ailleurs, peu d'hommes savent ce qu'est la prostate, son rôle et l'attention que l'on doit lui porter. Et c'est aussi la période de la cinquantaine où les premiers troubles urinaires et sexuels peuvent se produire. Peu habitué à en parler, l'homme préfère se taire au lieu de faire l'inverse ! Ainsi, quand il est diagnostiqué, l'homme touché par le cancer s'enferme encore plus aux dépens de sa santé mentale.

Prévenons les mecs que c'est à partir de 45 ans que le dépistage doit se mettre en place !

L'objectif de ce film est d'attirer l'attention du public français sur un cancer trop méconnu et traité trop tardivement au regard des progrès de la science en la matière et les possibilités de dépistage précoce du Cancer de la Prostate. Pour beaucoup, il est encore difficile d'évoquer une maladie qui a un rapport avec la virilité et d'aller consulter avec les mots «prostate » ou « testicules »

Movember & CerHom souhaite utiliser les codes de l'humour avec un film à vocation virale sur les réseaux sociaux et à la télévision. En effet, pour traiter d'un sujet autant tenu sous silence par les hommes, il est important d'intégrer une bonne dose d'humour…

Un bon conseil se partage mieux et plus facilement avec une dose d'humour !

https://we.tl/t-bqWk9tuBAa Le Film :

CerHom (Fin du canCER et début de l'HOMme) est une association née sous l'impulsion du Professeur FIZAZI Oncologue, chef de service de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif.

L'association a lancé le premier centre d'écoute opéré par d'anciens patients et dédié aux cancers masculins. Le centre d'écoute CerHom est ouvert pour échanger avec d'anciens patients en toute bienveillance :

le lundi de 19 heures à 22 heures

Test'écoute sur le cancer du testicule => 07.82.33.15.72



Prost'écoute sur le cancer de la prostate => 06.41.22.41.51

le mercredi de 19 heures à 22 heures ce sont sont des médecins et oncologues spécialistes des cancers de l'homme qui sont au bout du fil et apportent des réponses médicales => 07.82.33.15.72

CerHom est né en 2014 et rejoint immédiatement la communauté Movember lancée en France en 2011. Movember c'est « Moustache in November ». Movember est la principale association caritative mondiale pour la santé masculine. En effet, aujourd'hui Les hommes meurent 5 plus tôt en moyenne que les femmes, aussi Movember agit pour faire baisser ce chiffre notamment :

avec la prévention et la recherche cancers masculins prostate et testicule

mais également la santé mentale et prévention du suicide

Depuis 2018 MOvember et CerHom se sont associés pour produire et diffuser des films de prévention :

Un vrai film de boules 2 : http://bit.ly/unvraifilmdeboules

Un vrai film de boules 1 : https://youtu.be/wexmejGr8Co

Le coup de la panne : https://www.youtube.com/watch?v=Lwxx0DLCFj8

Vous pouvez retrouver plus d'informations et de témoignages sur les sites fr.movember.com et www.cerhom.fr

Cette année, en plus du film de prévention, CerHom produit deux pièces de théâtre pour sensibiliser le public sur les risques de cancers masculins :

RADICALE à Paris , au Théâtre des Variétés, tous les jeudi, vendredi et samedi à 20h

https://www.theatre-des-varietes.fr/spectacles/radicale/

à , au Théâtre des Variétés, tous les jeudi, vendredi et samedi à 20h 66 Jours

à Lyon , au Théâtre Victor Hugo , le mardi 29 novembre à 20h

https://bit.ly/66joursaLyon

Contact: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1941004/CERHOMXMOVEMBER_BL_Logo.jpg

SOURCE CerHom; Movember