MOVii alcança a marca de 1,5 milhão de clientes impulsionados pela plataforma de carteira digital da Comviva

BOGOTÁ, Colômbia, 1 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa de pagamentos digitais Movii anunciou que ultrapassou a marca de 1,5 milhão de clientes em sua plataforma de carteira digital em maio de 2021. A MOVii ocupa a quinta posição na classificação das instituições financeiras da Colômbia em termos de volume de transações e alcançou essa marca mais rápido do que qualquer outra instituição financeira do país.

A MOVii é a primeira plataforma de dinheiro 100% digital da Colômbia, em que tudo, desde o registro de clientes até os pagamentos, acontece utilizando o aplicativo móvel. A visão da Movii é revolucionar a inclusão financeira, tornando mais fácil para todos pagar e usar seu dinheiro digitalmente sem burocracia.

A MOVii é alimentada pela plataforma mobiquity®da Comviva, que oferece mais de 70 serviços financeiros digitais em mais de 50 países. A plataforma de dinheiro de última geração permite que os consumidores transfiram dinheiro, recebam empréstimos, recebam auxílio financeiro, paguem contas, façam pagamentos a comerciantes, recarreguem conexões móveis e comprem conteúdo digital instantaneamente, de maneira fácil e com segurança, em qualquer lugar e a qualquer hora, usando um telefone celular.

A plataforma de carteira digital da MOVii vem sendo usada extensivamente durante a pandemia da COVID por todas os setores da sociedade com sua base de clientes e transações aumentando exponencialmente. A plataforma de carteira digital MOVii permitiu às pessoas pagar contas e faturas de serviços públicos essenciais, comprar on-line e transferir dinheiro para familiares e amigos necessitados durante o confinamento, da segurança de suas casas. Mais de 240 mil pessoas vulneráveis economicamente receberam auxílio emergencial do Governo da Colômbia por meio da MOVii, o que as ajudou a se sustentar durante a pandemia.

Hernando Rubio, cofundador e CEO da MOVii, disse: "A MOVii e a Comviva compartilham a visão de alavancar a tecnologia digital para prestar serviços financeiros a todos sem qualquer discriminação. Somos apaixonados pela democratização dos serviços financeiros e pela inclusão financeira até mesmo dos setores mais vulneráveis economicamente. Essa visão e paixão permitiram que a MOVii chegasse a mais de 1,5 milhão de usuários de carteira móvel. Aceleraremos ainda mais esse crescimento, oferecendo novos serviços financeiros digitais que sejam relevantes e contextuais para as pessoas da Colômbia."

Manoranjan (Mao) Mohapatra, CEO da Comviva, declarou: "Parabenizamos nossa parceira MOVii por superar a marca de 1,5 milhão de clientes. A MOVii democratizou o acesso financeiro na Colômbia e também abriu caminhos para o crescimento de uma economia digital. O rápido crescimento do uso da MOVii durante a pandemia, desde o auxílio emergencial até os pagamentos remotos feitos de casa durante o confinamento, destaca a importância dos serviços financeiros digitais nos tempos de hoje, bem como no futuro. Continuaremos a apoiar a MOVii no lançamento de novos casos inovadores de uso centrados no cliente e na entrega de uma experiência de usuário aprimorada."

A Movii vem investindo continuamente em inovação e lançando novos produtos voltados para as necessidades do usuário. Ela está trabalhando no lançamento de cinco novos produtos - pagamentos por serviços ecossistêmicos (PSE), transferências interbancárias, remessa internacional, seguro e compra e venda de ativos de criptomoedas - que impulsionarão seu crescimento futuro. A Forbes considerou a MOVii uma das 30 empresas colombianas mais promissoras.

