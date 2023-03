Movimento #OrgulhoDaMinhaBeleza celebra autoestima e marca a volta de Nayara Justino como musa do Carnaval

Alvo de ataques racistas no passado, atriz Nayara Justino brilha como destaque do Salgueiro, liderando movimento que fala sobre liberdade e orgulho de ser quem se é

SÃO PAULO, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A beleza está no orgulho da trajetória de cada um e na celebração da força da união feminina. Esta é a mensagem do movimento #OrgulhoDaMinhaBeleza, iniciativa da Vult que começou no Carnaval, tendo como embaixadora Nayara Justino, um dos destaques do Acadêmicos do Salgueiro na Sapucaí em 2023, e que segue para além da avenida.

O Carnaval tem sido palco para reflexões e debates juntos às pessoas sobre importantes questões sociais. E o Salgueiro foi uma das escolas que trouxe à pauta a história de milhões de brasileiros oprimidos pela raiva e intolerância. "Se cada um tem seu jeito, melhor conviver sem preconceito" diz um dos trechos do samba-enredo da escola em 2023: "Delírios de um paraíso vermelho".

Alvo de ataques racistas no passado, Nayara Justino, ex-globeleza, atriz, modelo e vencedora do 2º Power Couple Brasil, desfilou em um dos principais carros da agremiação, marcando uma volta triunfal após quase 10 anos afastada da folia, celebrando uma relação antiga de amor ao samba, suas origens e de superação. "Há alguns anos me classificaram como preta demais para me colocar na posição em que estava. Eu não apenas contestei ser taxada dessa maneira, como também me dediquei ainda mais ao que amo: ao carnaval", afirma Justino.

Para a atriz, é uma honra voltar a ser referência nesse meio, ainda mais em uma posição de destaque. "Fico muito feliz em estar junto ao movimento #OrgulhoDaMinhaBeleza, uma iniciativa tão importante de valorização à nossa beleza por meio do orgulho da nossa trajetória, de quem somos, do amor-próprio e de não deixar que apaguem o nosso brilho", destaca Nayara. "Meu sonho sempre foi inspirar pessoas. Infelizmente vivemos em uma sociedade ainda muito preconceituosa. Espero levar autoestima para meninas negras e periféricas".

As ações da Vult seguem para além da avenida e do período do Carnaval. Com o objetivo de inserir mulheres periféricas no mercado da beleza, a marca - patrocinadora oficial do Acadêmicos do Salgueiro desde 2022 -, dá continuidade a seu trabalho junto à comunidade com ações perenes de capacitação profissional, através do '220 Vults' - projeto social que promove iniciativas para inspirar belezas e acelerar o processo de transformação da sociedade por meio da profissionalização. No total, mais de 600 mulheres puderam ascender profissionalmente através da capacitação promovida desde 2020, e 120 profissionais foram formadas só no último ano.

Em sua volta à avenida, Nayara Justino foi maquiada por uma das formandas do 220 Vults, a maquiadora Greice Monteiro, que também foi responsável pela maquiagem da atriz Vivianne Araújo, Rainha de Bateria do Salgueiro e celebridade do squad de Carnaval de Vult. Justino e Araújo receberam pinturas dramáticas, utilizando tons de vermelho, com muita iluminação e contornos.

Giovana Orlandeli, gerente sênior de branding e comunicação da marca, explica o projeto: "Vult entende que a força feminina está diretamente ligada à autoestima, esse sentimento que possui inúmeras camadas é também sobre sentir-se bonita e orgulhosa da própria beleza, além de sentir-se independente e dona das próprias escolhas. Para nós, a emancipação feminina é um grande propósito, provando que a beleza também é sobre promover autonomia."

Entendendo o potencial do projeto, a marca estabeleceu como meta formar 19 mil profissionais até 2024, através de uma plataforma online do 220 Vults, que será divulgada em breve, e visa levar para todo o Brasil as formações em maquiagem e manicure.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013273/Nayara_Justino_CAPTURE_ONE7493.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013275/LVULT_NAYARA_8564.jpg

FONTE Vult; AlmapBBDO

SOURCE Vult; AlmapBBDO