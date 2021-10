Mozart Therapeutics lanza una financiación para desarrollar terapias que modifican enfermedades

Mozart Therapeutics lanza una financiación de la serie A de 55 millones de dólares para desarrollar terapias que modifican enfermedades para enfermedades autoinmunes e inflamatorias

- Avanzando los primeros moduladores de Treg CD8 en su clase para recuperar el equilibrio inmunológico

SEATTLE, 26 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Mozart Therapeutics, Inc. , una nueva compañía biofarmacéutica que tiene como objetivo una vía inmune novedosa para cambiar el curso de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias, anunció hoy un financiamiento Serie A de 55 millones de dólares liderado por ARCH Venture Partners, inversionista inicial y Serie A, junto con Sofinnova Partners. Los inversores adicionales incluyen Eli Lilly & Company, MRL Ventures Fund (el fondo de Merck & Co., Inc. centrado en la terapéutica en etapa inicial), Leaps by Bayer, Altitude Life Science Ventures, Alexandria Venture Investments.

Mozart se fundó a partir del trabajo fundamental de Mark M. Davis, PhD, un destacado experto mundial en el campo de la biología de las células T. El profesor Davis descubrió que una red de células reguladoras CD8 T desempeña un papel clave en la vigilancia, el reconocimiento y la eliminación de las células inmunitarias patógenas y autorreactivas activadas de forma inapropiada que son una de las causas fundamentales de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias1. La tecnología fue autorizada a Mozart para desarrollar candidatos terapéuticos que se dirijan a esta red y la modifiquen para el tratamiento de enfermedades autoinmunes e inflamatorias.

La compañía utilizará los fondos de la Serie A para hacer avanzar su Modulador Treg CD8 líder en la clínica y, al mismo tiempo, promover programas adicionales generados a partir de su nueva plataforma.

"Mozart está haciendo algo verdaderamente único para cambiar el paradigma de tratamiento para los pacientes con enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Nuestro objetivo es restablecer y restaurar el equilibrio del sistema inmunológico aprovechando una nueva vía para desarrollar los primeros moduladores de Treg de CD8 en su clase como terapias que modifican la enfermedad para abordar una necesidad insatisfecha en un espectro de enfermedades", comentó Katie Fanning, consejera delegada de Mozart Therapeutics y una veterana de 35 años en la industria biotecnológica. "Estoy agradecido de contar con el apoyo financiero de un sólido sindicato de inversores de atención médica de primer nivel que aportan una industria excepcional y una orientación estratégica para hacer avanzar a nuestros candidatos terapéuticos a través del desarrollo y en la clínica".

"Modular la red CD8 T reg representa una forma novedosa de abordar la causa raíz de la desregulación del sistema inmunológico. Nos complace apoyar el avance de la investigación innovadora de Mozart que puede ser prometedora para impactar significativamente el curso de una amplia gama de enfermedades", destacó Steve Gillis, PhD, director gerente de ARCH Venture Partners y presidente de la Junta Directiva de Mozart.

"Dada la importante y amplia necesidad de terapias impactantes para las enfermedades autoinmunes e inflamatorias, es emocionante ver el enfoque novedoso y distinto de Mozart para abordar este desafío", explicó Henrijette Richter, socia gerente de Sofinnova Partners. "Estamos encantados de unirnos a este sindicato de inversores de clase mundial y esperamos apoyar al equipo para establecer a Mozart como líder de clase mundial en modulación de redes de células reguladoras CD8 T".

Mozart también anunció la formación de un consejo asesor científico (SAB) compuesto por destacados líderes de opinión clave en los campos de inmunología, biología de células T, modulación inmune e ingeniería de proteínas y su Junta Directiva, compuesta por destacados veteranos de la industria farmacéutica y de inversiones en biotecnología.

Comité Asesor Científico de Mozart:

Mark M. Davis, Ph.D., cofundador científico, director del Stanford Institute for Immunology, Transplantation and Infection (ITI), profesor de Inmunología de Avery Family, e investigador del Howard Hughes Medical Institute.





K. Christopher Garcia, PhD, cofundador científico, profesor de Fisiología Molecular y Celular y Biología Estructural en la Stanford University School of Medicine, e investigador del Howard Hughes Medical Institute.





Calvin Kuo, MD PhD, cofundador científico, profesor de Medicina (Hematología) del Maureen Lyles D'Ambrogio en la Stanford University School of Medicine.





Michael Rosenblum, MD PhD, profesor de Dermatología y vicepresidente de Investigación de la California San Francisco (UCSF)

Junta directiva de Mozart:

Steven Gillis, PhD, presidente, ARCH Venture Partners

Tom Daniel, MD

Peter Dudek, PhD, MRL Ventures Fund

Julie Gilmore, PhD, Eli Lilly & Company

Lucio Iannone, PhD, Leaps by Bayer

Henrijette Richter, Sofinnova Partners

Acerca de los moduladores CD8 Treg

Los moduladores de Treg de CD8 son moléculas terapéuticas que modifican la enfermedad que se dirigen selectivamente a la red de células T reguladoras de CD8 para contrarrestar los eventos tempranos en la cascada inflamatoria autoinmune. La desregulación de esta red juega un papel clave en la patología de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Los moduladores CD8 Treg están diseñados para restaurar las funciones intrínsecas de las células reguladoras CD8 T para suprimir y eliminar las células inmunes patógenas, proporcionando un control duradero de enfermedades autoinmunes y otras enfermedades inflamatorias.

Acerca de Mozart Therapeutics

Mozart Therapeutics se centra en el desarrollo de terapias modificadoras de enfermedades para enfermedades autoinmunes e inflamatorias que funcionan al dirigirse a una nueva vía inmunitaria reguladora. El enfoque terapéutico del programa principal de Mozart son los trastornos gastrointestinales mediados por autoinmunidad. La compañía tiene su sede en Seattle, WA. Para obtener más información, visite www.mozart-tx.com y siga a la empresa en LinkedIn @ Mozart-tx.

1Saligrama N, Davis MM et al., Nature 2019: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1467-x

