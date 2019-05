MPL faz parceria com a CleverTap para promover o envolvimento do usuário e consolidar sua posição durante a temporada de 2019 da IPL

MUMBAI, Índia, 29 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A CleverTap, plataforma completa de gestão do ciclo de vida do cliente, anunciou que a Mobile Premier League (MPL), plataforma de e-sports de crescimento mais acelerado da Índia, está usando seus recursos de otimização de experiência baseados em dados para consolidar sua posição no concorrido mercado de jogos e fantasy games.

Fundada em setembro de 2018, a MPL alcançou a marca de mais de 25 milhões de usuários menos de um ano após o seu lançamento. Há mais de 30 jogos em sua plataforma, entre eles o SuperTeam, um jogo de habilidade que permite que os usuários selecionem partidas de críquete para criar uma equipe de fantasia e participar de competições em dinheiro, fichas ou de treino. Para gerar consciência sobre a marca e reforçar sua posição como a maior plataforma de eSports da Índia durante a temporada de 2019 da Indian Premier League (IPL), a MPL nomeou Virat Kohli, o capitão da equipe de críquete da Índia, como embaixador da marca e lançou seu TVC inaugural.

A plataforma de dados de clientes alimentada por AI-ML da CleverTap ajuda a MPL com uma visão em 360 graus de cada usuário, permitindo que identifiquem padrões ocultos em seus dados, como taxas de conclusão de jogos, dificuldades e problemas durante o jogo. Isso permitirá que a empresa crie segmentos de usuários avançados para promover o envolvimento e a fidelidade do usuário por meio de campanhas altamente personalizadas.

Sishir Kolli, VP de produto da MPL, afirmou: "As plataformas de jogos para dispositivos móveis competitivos estão abrindo caminho para a nova onda de envolvimento social, e acreditamos que a criação de experiências personalizadas é o segredo das plataformas de jogos competitivos". Ele concluiu: "Com a CleverTap, podemos entender o progresso do usuário, encontrar formas de promover o envolvimento e identificar oportunidades de vendas combinadas e de maior valor. Isso tem sido fundamental para aumentar o número de usuários e fidelizá-los".

Ao usar a CleverTap Journeys, a MPL pode integrar novos usuários de maneira eficaz e organizar campanhas omnicanal para estimular a conversão e fidelização. Com o envolvimento promovido pela CleverTap, a MPL já observou um aumento de 400% na fidelização de usuários durante a temporada de 2019 da IPL.

Anand Jain, cofundador e diretor de estratégia da CleverTap, afirmou: "Na Índia, os fantasy games representam uma excelente oportunidade de envolvimento dos fãs. A ascensão da MPL em termos de escala e de número de usuários tem sido inspiradora". Jain acrescentou: "Nossos recursos de análises e gestão do ciclo de vida do cliente ajudam a MPL a entender o comportamento do usuário e identificar segmentos de usuário relevantes que precisam ser envolvidos em diferentes dispositivos por meio de uma comunicação personalizada entre os canais. Estamos muito felizes com a parceria feita com a plataforma de jogos competitivos de crescimento mais acelerado da Índia, e estamos emocionados por desempenhar um papel em sua história de crescimento à medida que expandem sua presença para novos países do Sudeste Asiático".

Sobre a CleverTap

A CleverTap é uma plataforma de gestão do ciclo de vida do cliente que ajuda as marcas a oferecerem excelentes experiências a um grande número de clientes. Mais de 8.000 empresas do mundo todo, entre elas Vodafone, Hotstar, Sony, Scoot, Carousell, GO-JEK, Cleartrip e BookMyShow, confiam na CleverTap para oferecer experiências personalizadas e aumentar o impacto do marketing omnicanal ao longo de todo o ciclo de vida do cliente. A CleverTap tem o apoio das principais empresas de capital de risco, como a Sequoia India, Tiger Global Management, Accel e Recruit Holdings, e opera em São Francisco, Londres, Singapura, Mumbai e Bengaluru. Para obter mais informações, acesse clevertap.com ou siga a empresa no LinkedIn e Twitter .

Sobre a Mobile Premier League

A MPL (Mobile Premier League) é um aplicativo holístico de jogos para dispositivos móveis, lançado em setembro de 2018. No curto período desde seu lançamento, a plataforma já atraiu mais de 25 milhões de usuários, o que a tornou a plataforma de eSports de crescimento mais acelerado da Índia.

A MPL oferece aos amantes de jogos para dispositivos móveis uma plataforma completa com vários jogos populares de habilidade. Com facilidade de entrada e várias opções de jogos casuais, a MPL garante que mesmo os usuários novos e inexperientes tenham a oportunidade de competir, ganhar recompensas e participar dos torneios organizados pela plataforma. Os usuários podem fazer download do aplicativo em mpl.live e na App store.

