MSA Safety acquiert le fabricant britannique d'équipements pour pompiers Bristol Uniforms

- L'acquisition renforce la position de MSA en tant que leader mondial sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI) pour pompiers, qui comprennent les appareils respiratoires, les casques de pompiers, les caméras à imagerie thermique et les vêtements de protection pour pompiers

- La transaction est évaluée à environ 60 millions de dollars, soit environ 1,5 fois les recettes sur une base de 12 mois

PITTSBURGH, 26 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le fabricant mondial d'équipements de sécurité MSA Safety Incorporated (NYSE : MSA) a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis la société britannique Bristol Uniforms (« Bristol ») dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'une valeur d'environ 60 millions de dollars. Cette acquisition renforce la position de MSA en tant que leader mondial des produits d'EPI pour les pompiers, tout en lui offrant la possibilité de développer ses activités au Royaume-Uni et sur les principaux marchés européens.

Basée à Bristol, au Royaume-Uni, Bristol Uniforms est un leader dans l'innovation et la fourniture de vêtements de protection au secteur des services d'incendie et de secours, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 millions de dollars. L'entreprise a acquis la réputation de fournir des équipements de haute qualité qui allient des conceptions innovantes à des matériaux de pointe. Bristol Uniforms emploie près de 200 personnes sur quatre sites au Royaume-Uni.

« Aider à assurer la sécurité des pompiers est un élément de longue date de la mission de MSA », a déclaré Nish Vartanian, président et directeur général de MSA. « L'acquisition de Bristol fait progresser cette mission ainsi que notre stratégie de croissance visant à protéger les pompiers de la tête aux pieds avec le meilleur de la technologie de sécurité », a-t-il déclaré.

M. Vartanian a déclaré que la transaction s'appuie sur le succès de MSA dans l'amélioration des performances globales de son segment d'activité international. « Toute notre équipe internationale, et en particulier nos associés en Europe, ont fait un travail formidable au cours des trois dernières années en construisant une organisation plus agile, plus efficace et plus axée sur la croissance. L'acquisition d'aujourd'hui reflète la confiance que nous avons dans la capacité de notre équipe à intégrer rapidement Bristol dans le portefeuille de MSA. Il reconnaît également les progrès réalisés par notre équipe en Europe dans l'exécution de la vision globale de croissance de MSA », a-t-il déclaré.

Ken Krause, vice-président senior et directeur financier de MSA, qui dirige les activités de développement de l'entreprise, a déclaré que cette acquisition intervient à un moment passionnant pour MSA et ses activités de services d'incendie. « Les services d'incendie constituent un marché stratégique pour nous, ils ont connu de bonnes performances à travers un large éventail de cycles économiques, y compris la pandémie de COVID-19 », a-t-il déclaré. « Le fait de placer Bristol sous l'égide de MSA s'appuie sur notre acquisition en 2017 du leader américain de l'équipement pour pompiers Globe, tout en ajoutant un autre élément défensif à notre portefeuille et en nous donnant l'occasion d'étendre le marché potentiel de MSA dans le segment international. Grâce à la portée mondiale de MSA et à la forte valeur de la marque Bristol, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre des marchés géographiques clés et à rendre la marque Bristol encore plus performante. »

M. Krause a ajouté que l'acquisition s'inscrit dans l'approche disciplinée de l'entreprise en matière de déploiement du capital. Il a également noté que Bristol devrait réduire le coût du capital de MSA d'ici la troisième année. En excluant l'amortissement lié à l'acquisition, la société prévoit une augmentation des bénéfices ajustés de 0,03 à 0,05 dollar par action au cours des douze premiers mois suivant l'achat.

Bristol Uniforms est également l'un des principaux fabricants de vêtements de travail ignifuges, imperméables et autres vêtements de protection pour l'industrie des services publics. Commercialisée sous la marque Bell Apparel, cette ligne complète la large gamme d'offres existantes de MSA pour le marché mondial des services publics.

Le président adjoint de Bristol, Ian Mitchell, a déclaré : « Nous considérons l'acquisition d'aujourd'hui comme une excellente opportunité pour nos deux organisations. Du point de vue de la synergie des produits, Bristol Uniforms s'aligne sur le portefeuille existant de MSA, améliore notre portée sur le marché mondial de l'équipement de pompier, et nous donne de nouvelles possibilités de servir notre clientèle avec une gamme plus large de protections de la tête aux pieds pour pompiers. » M. Mitchell a ajouté : « Culturellement, MSA et Bristol sont très bien alignées, et nous sommes enthousiasmés par les nouvelles d'aujourd'hui, car nous considérons cette acquisition comme un excellent complément pour Bristol et pour MSA. »

Les marques d'équipement pour les services d'incendie de MSA, qui comprennent les casques de pompiers Gallet, la gamme d'appareils respiratoires autonomes M1 et G1, les casques Cairns, Globe Manufacturing et maintenant Bristol Uniforms, représentent plus de 460 ans d'innovation combinée dans le secteur des services d'incendie, avec une mission commune : la protection de la santé et de la sécurité des pompiers.

À propos de MSA

Fondée en 1914, MSA Safety Incorporated est le leader mondial dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits de sécurité qui protègent les personnes et les infrastructures. De nombreux produits MSA intègrent une combinaison d'électronique, de systèmes mécaniques et de matériaux avancés pour protéger les utilisateurs contre des situations dangereuses ou mettant leur vie en danger. La gamme complète de produits de l'entreprise est utilisée par des travailleurs du monde entier sur un large éventail de marchés, notamment l'industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, les services d'incendie, le secteur de la construction, l'exploitation minière et l'armée. Les principaux produits de MSA comprennent des appareils respiratoires autonomes, des systèmes fixes de détection de gaz et de flammes, des instruments portables de détection de gaz, des produits de protection de la tête pour l'industrie, des casques de pompiers et des vêtements de protection, ainsi que des dispositifs de protection contre les chutes. Avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars en 2019, MSA emploie environ 5 000 personnes dans le monde entier. La société a son siège social au nord de Pittsburgh, dans le canton de Cranberry, en Pennsylvanie, et possède des usines de fabrication aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Avec plus de 40 sites internationaux, MSA réalise environ la moitié de ses revenus en dehors de l'Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site web de la MSA à l'adresse suivante www.MSASafety.com.

À propos de Bristol Uniforms

Bristol Uniforms Ltd est l'un des principaux concepteurs et fabricants de vêtements de protection pour les services d'urgence au Royaume-Uni et dans le monde entier. Fondée en 1801 en tant que fabricant de vêtements à Bristol, la société a été un pionnier dans le développement d'EPI spécialisés pour les pompiers pendant plus de 60 ans. Aujourd'hui, Bristol Uniforms emploie environ 200 personnes. Ses vêtements sont vendus via un réseau d'environ 70 distributeurs expérimentés.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

À l'exception des informations historiques, certains sujets abordés dans ce communiqué de presse peuvent être des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, toutes les projections et les niveaux anticipés de performances futures, les avantages et les synergies de la transaction, les opportunités futures pour la société combinée et toute autre déclaration concernant les attentes, les convictions, les objectifs, les plans ou les perspectives futurs des directions de MSA et de Bristol. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question ici. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des projections ou des déclarations prospectives, notamment, mais pas exclusivement, la capacité de MSA à intégrer avec succès les opérations et les employés de Bristol, les coûts, changements ou dépenses imprévus résultant de la transaction, les risques que la transaction perturbe les plans et opérations actuels de MSA et de Bristol, la capacité à réaliser les synergies prévues, la capacité de MSA à développer avec succès l'activité de Bristol, les effets indésirables potentiels ou les changements dans les relations commerciales résultant de l'annonce de la transaction, la rétention des employés clés, la conjoncture économique mondiale, les habitudes de dépenses des agences gouvernementales, les pressions concurrentielles, les réclamations en matière de responsabilité du fait des produits, le succès du lancement de nouveaux produits, les fluctuations des taux de change et les risques liés à l'exercice d'activités commerciales dans des pays étrangers. Une liste complète de ces risques, incertitudes et autres facteurs est détaillée de temps à autre dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, y compris notre dernier formulaire 10-K déposé le 20 février 2020. Nous vous invitons vivement à examiner tous ces dossiers pour une discussion plus détaillée de ces risques et incertitudes. Les documents déposés par MSA auprès de la SEC sont facilement accessibles à l'adresse www.sec.gov, ainsi que sur son propre site web de relations avec les investisseurs à l'adresse http://investors.MSAsafety.com. MSA n'est pas tenue de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives contenues dans le présent document, sauf si la loi l'exige.

