MSI presenteert nieuwe AI- en computerplatforms met 4e generatie AMD EPYC™-processors op Computex 2024

TAIPEI, 3 juni 2024 /PRNewswire/ -- MSI, een toonaangevende wereldwijde serverleverancier, introduceert zijn nieuwste serverplatforms op basis van 4e generatie AMD EPYC™-processors op Computex 2024, stand #M0806 in Taipei, Taiwan, van 4 tot 7 juni. Deze nieuwe platforms zijn ontworpen voor groeiende cloud-native omgevingen en leveren een combinatie van prestaties en efficiëntie voor datacenters.

MSI New Server Platforms Achieve the Most Scalable Cloud Applications While Delivering Leading Performance with 4th Gen AMD EPYC Processors

"De recente serverplatforms van MSI maken gebruik van de voordelen van 4e generatie AMD EPYC-processors. Dankzij de innoverende toepassing van CXL-technologie en DC-MHS-architectuur zijn deze uiterst schaalbaar en flexibel. Datacenters kunnen hiermee zeer schaalbare cloudapplicaties realiseren en tegelijkertijd toonaangevende prestaties leveren," zegt Danny Hsu, General Manager Enterprise Platform Solutions.

Nieuwe CXL-geheugenuitbreidingsserver herdefinieert High-Performance Computing

In samenwerking met toonaangevende spelers op het gebied van CXL-technologie (Compute Express Link), zoals AMD, Samsung en Micron, ontwikkelen MSI en zijn partners CXL-oplossingen voor uitgebreide AI-training en HPC-toepassingen.

De nieuwe S2301 CXL geheugenuitbreidingsserver is op maat gemaakt voor gegevensintensieve werklasten en in-memory databases. Deze 2U-server wordt aangedreven door dual-socket 4e generatie AMD EPYC CPU's en is klaar voor selecte volgende generatie AMD EPYC CPU's. De server beschikt over CXL 2.0-standaarden, 24 DDR5 DIMM-sleuven en twee PCIe 5.0 x16 sleuven. Het systeem bevat acht E3.S 2T-schijfsleuven voor CXL-geheugen en acht E3.S 1T-sleuven voor NVMe-opslag. Dit maakt geheugenuitbreiding tot 8 TB mogelijk.

Diverse GPU-platforms ontworpen voor AI- en cloudmarkten

De 4U 4-GPU G4101 is een krachtig, GPU-versneld werkstation voor rekmontage. Het ondersteunt een enkele AMD EPYC 9004-serie processor met vloeistofkoeling, twaalf DDR5 RDIMM-sleuven, vier PCIe 5.0 x16 sleuven voor triple-slot GPU's en twaalf 2,5-inch U.2 NVMe/SATA-schijfsleuven. Hij is voorzien van luchtstroomafstanden en vloeistofkoeling met gesloten lus voor optimaal thermisch beheer en langdurige prestaties.

De CX271-S4056 is een 2U all-flash platform met ondersteuning voor twee dubbelbrede sleuven voor GPU-kaarten. Dit systeem is uitgerust met een single-socket AMD EPYC 9004-serie processor, twee OCP NIC 3.0 mezzaninesleuven en tot 24 2,5-inch PCIe 5.0 U.2 NVMe-schijfsleuven om de verwerkingssnelheden te verhogen en superieure prestaties te leveren in toepassingen, zoals AI-inferencing.

Multi-node serverplatforms voor high-density cloud- en datacenteromgevingen

MSI biedt twee multi-node serverplatforms, de CD360-S4051-X2 en CD260-S4051-X4, ontworpen voor cloud- en datacenteromgevingen met hoge densiteit.

De CD360-S4051-X2 is een 3U 2-node serverplatform ontworpen voor de volgende generatie hoge TDP serverprocessors. Elk knooppunt bevat een AMD EPYC-processor, twaalf DDR5 RDIMM-sleuven, twee optionele dubbelbrede PCIe 5.0 x16 sleuven voor GPU-kaarten, een OCP NIC 3.0 mezzaninesleuf, twee NVMe M.2-poorten en drie 2,5-inch U.2 NVMe-schijfsleuven.

De CD260-S4051-X4 is een 2U 4-node serverplatform. Elk knooppunt ondersteunt één AMD EPYC-processor, twaalf DDR5 RDIMM-sleuven, twee NVMe M.2-sleuven, één OCP NIC 3.0 mezzaninesleuf en drie 2,5-inch U.2 NVMe.

Met een front I/O-ontwerp gebaseerd op OCP DC-MHS M-DNO-architectuur en ondersteuning voor de DC-SCM2 Server Management Module met Aspeed AST2600 BMC, maken de nieuwe systemen van MSI verbeterd serveronderhoud en flexibiliteitmanagement mogelijk.

